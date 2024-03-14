Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновленную победой на ЧМ-2022
Сборная Аргентины и adidas представили новую форму.
Концепция новой экипировки вдохновлена победой аргентинцев на ЧМ-2022 в Катаре.
Домашний комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах, эмблемы adidas и Ассоциации футбола Аргентины – в золотых цветах.
Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками, символизирующими флаги болельщиков на стадионах.
Фото: afa.com
Новое лого адидаса просто отвратительно.
Надеюсь ответишь, а то обычно фанаты кринжа технично сливаются ибо сказать нечего.
А не как Лестер
Не встречал такого, что год прошел, и выпускает в честь этого события форму. Обычно на юбилейные даты такие ретро дизайны обыгрывают.
Тёмно-голубая - это синяя.