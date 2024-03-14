Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновленную победой на ЧМ-2022

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу adidas ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины игровая форма стиль Футбол

Сборная Аргентины и adidas представили новую форму.

Концепция новой экипировки вдохновлена победой аргентинцев на ЧМ-2022 в Катаре.

Домашний комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах, эмблемы adidas и Ассоциации футбола Аргентины – в золотых цветах.

Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками, символизирующими флаги болельщиков на стадионах.

Фото: afa.com

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45 комментариев
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Где ##### (блин) жар-птица?
+55
-6
+49
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
Они забили 11 голов с игры на ЧМ-2022, больше, чем у Испании на ЧМ-2010, очень достойный результат.
+54
-9
+45
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
5 пенальти, 4 как минимум 100%, один не забили, как раз который спорный. Всё в рамках правил, а плоскоземельщикам на рен тв дорога
+52
-12
+40
Да неужели добавили золотые элементы? Вот это креатив.
Новое лого адидаса просто отвратительно.
+20
-3
+17
Ответ Денис Ширинов
Вдохновленные левыми пенками и купленными судьями😁
Какая пенка левая и почему, давай по фактам и в пределах правил?)
Надеюсь ответишь, а то обычно фанаты кринжа технично сливаются ибо сказать нечего.
+17
-5
+12
Красивая форма
+14
-3
+11
Ответ VERBLYUD
В этой форме они выиграют Кубок Америки и повторят достижение Испании 2008-2012.
И еще выиграют ЛЧ
+17
-7
+10
Ответ damondiamond
Где ##### (блин) жар-птица?
чупакабра
+8
0
+8
красота! Дальнейших побед великой Аргентине!
+13
-6
+7
Ответ Vlad
Красивая форма
Если честно то нет. Креатива никакого, я понимаю, есть определенные цвета у первого комплекта, но почему второй не сделать более разнообразным?
+7
0
+7
В этой форме они выиграют Кубок Америки и повторят достижение Испании 2008-2012.
+20
-14
+6
Пчелки крынжовские уже тут))))) да что ж такое??)))
+13
-7
+6
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
Если бы выиграли без пенальти, вы всё равно пели бы про что-нибудь другое например "Халявный соперник в финале, у которого половина основы была переломана"
+7
-2
+5
Ответ Rafael Nadal Parero
вдохновление победой на чм есть, а 11-метровой отметки на форме нет
🔥🧯
+3
0
+3
Ну вообще должно быть так, что золотой шрифт могут носить только команды-чемпионы (Чемпионат или ЛЧ на клубном уровне, континентальное первенство или ЧМ - среди сборных)

А не как Лестер
+3
0
+3
Ответ Дмитрий
Комплексы?
Какие и где?
+2
0
+2
Ответ Верховный Лорд
И еще выиграют ЛЧ
Оформят требл
+3
-1
+2
Ответ Заборостроитель
Да, странно как-то делать форму в честь события, которое было полтора года назад. Халтура.
Действительно странно делать форму в честь величайшего трофея в истории спорта)
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий
Действительно странно делать форму в честь величайшего трофея в истории спорта)
Так это можно было тогда форму новую не выпускать, в старой с ЧМ 2022 дальше играть.
Не встречал такого, что год прошел, и выпускает в честь этого события форму. Обычно на юбилейные даты такие ретро дизайны обыгрывают.
+1
0
+1
Я думал пару дней назад уже представили - "Месси стал лицом саудовского бренда одежды Sayyar"
+9
-8
+1
Ответ Денис Ширинов
Вдохновленные левыми пенками и купленными судьями😁
Ничего, что в финале как раз французы забили 2 гола с пенальти из трёх?
+3
-2
+1
>>Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками
Тёмно-голубая - это синяя.
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0
+1
вдохновление победой на чм есть, а 11-метровой отметки на форме нет
+7
-6
+1
это прям прорыв ))) такая оригинальная!
+1
-1
0
Ответ Заборостроитель
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Увидел интервью Карлоса Тевеса, он такой приятный и обычный человек, жаль его не брали хотя бы в тренерский штаб на ЧМ 22.
0
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Адидас в своем репертуаре, ничего нового.
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Ответ Андрей Дмитриев
>>Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками Тёмно-голубая - это синяя.
А там у них одни дальтоники
0
0
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Ответ Усатый КозлоБык
Там шрифт у фрицев слили Зачетный
Uber alles?
0
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0
Кто на верхнем фото?
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