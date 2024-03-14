Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновленную победой на ЧМ-2022

Сборная Аргентины и adidas представили новую форму.

Концепция новой экипировки вдохновлена победой аргентинцев на в Катаре.

Домашний комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах, эмблемы adidas и Ассоциации футбола – в золотых цветах.

Гостевая форма – темно-голубая с белыми и светло-голубыми вставками, символизирующими флаги болельщиков на стадионах.

Фото: afa.com