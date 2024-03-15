Индиан-Уэллс (ATP). Медведев играет с Руне, Алькарас, Синнер вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл
Даниил Медведев борется с Хольгером Руне в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 17 марта 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 495 555 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 15 марта, 04.50
- Дата проведения
- 14 марта, 21.10
- Дата проведения
- 14 марта, 22.55
- Дата проведения
- 15 марта, 01.10
Величайшие)
Bee invasion, блин, надо же такое придумать
И там не финальные стадии были, как здесь, а 3и-4е круги)
А неча слащавым голосом вешать, да лить елей из уст нам в уши
хехе))))
А мы любим мёд
А мне повезёт, с тобой мне повезёт
Погнали
(на самом деле, Саня просто никакущий. тухлый матч.)
а с одной стороны чудесная девушка. а с другой стороны. ну скаюем так активный . условный Дима Билан и к кому вы спиной повернетесь))) дилемма у вас наверно