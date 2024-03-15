Индиан-Уэллс (ATP). Медведев играет с Руне, Алькарас, Синнер вышли в 1/2 финала, Рууд выбыл

Теги результаты ATP BNP Paribas Open Теннис

Даниил Медведев борется с Хольгером Руне в четвертьфинале в Индиан-Уэллс.

Сетка турнира здесь.

BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 17 марта 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 495 555 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) Хольгер Руне (Дания)
7:5|5:4
Дата проведения
15 марта, 04.50
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Иржи Лехечка (Чехия)
6:3|6:3
Дата проведения
14 марта, 21.10
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Каспер Рууд (Норвегия)
6:2|1:6|6:3
Дата проведения
14 марта, 22.55
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Александр Зверев (Германия)
6:3|6:1
Дата проведения
15 марта, 01.10
Онлайн матча
213 комментариев
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Историческая херня, никогда такого не видел)
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Легечка, конечно, красава. Весь турнир попадать по линиям, отлично подавать, чтобы выйти против Синнера, обстрелять сетку и хвататься за спину.
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Ответ Славяныч
Да какая разница какая сетка у Янника: он всё равно всех раскидает без вопросов. Такое ощущение, что такой Янник на харде по очереди хлопнул бы Big 3 в их прайме. Абсолютное всемогущество.
Чего чего? Хлопнул бы бигов подряд, да еще и в прайме. Блин ну вы даете, такое даже фаны Федерера не писали в середине нулевых, что мол он подряд хлопнул бы праймовых Агасси и Сампраса. Как-то поскромнее быть надо.
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Все, теперь это их территория.
+9
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🐝 величайше вынесли Карлоса с корта
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Только в Америке из-за хаоса и затяжки матча на полтора часа из-за 🐝 могут сделать шоу)
Величайшие)
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О, типа казни египетские в Индиан-Уэллсе)
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Пчелы пришли на матч Медведева, но слишком рано
Bee invasion, блин, надо же такое придумать
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Я просто ржу с болел Синнера, ну выиграл АО, да пусть даже солнечный дубль возьмет, и его уже записывают в новые доминаторы, недавно та же история была и с Алькарасом. Только вот сейчас фаны испанца попритихли. В нулевые был реальный доминатор Федерер, бравший ТБШ пачками, пока не появились 2 дерзких парня. Так почему через пару лет тоже не появиться бы новым ярким звездам, которые будут обыгрывать вашего Синнера и Алькараса?
+9
-3
+6
Ответ petia.subbotin
Так и че насколько минут пауза знает кто?
У пчел надо узнать
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+6
Ответ sedric
Кстати, реально забавно получилось. Синнер настолько интересен, что на центральный корт ему предпочли Потапову и Костюк. Уровень.
Нет, дело в том что должно равное колво матчей ж и м быть на двух кортах. Логично что для 1- ого выбрали карася и руне, там вывески жирнее
+7
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Ответ S.Graf
Ничему их жизнь не учит, не-а))))
Эт точно, когда Синнер сдаст, всех этих фанов с сайта ветром сдует. Будут потом писать про нового очередного доминатора на 1 год.
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Не соскучишься с этим И-У, то 16 брейков у Медведева с Кордой, то пчелы, того гляди еще и великий Томми Пол турнир заберет.
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Ответ sedric
С момента ЮСО на следующих 5 крупных турнирах, в 4 случаях Зверев находится в сетке Алькараса. И с тех пор, как Зверев хлопнул Синнера на ЮСО, они не пересекались ни разу. Как говорится, совпадение? И даже здесь сетка устроена так, что Зверев и Алькарас должны самоубиться перед свеженьким Синнером.
Когда Зверев - Мед встречались каждую неделю в 23м, тоже были такие впечатления?)
И там не финальные стадии были, как здесь, а 3и-4е круги)
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Медведев потом посмотрит как Алькарас весь матч у фона принимает, и ни разу вперед не полез, подумает: хоть чему-то научил)
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И Лайани досталось
А неча слащавым голосом вешать, да лить елей из уст нам в уши
хехе))))
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Сейчас где то Синнер: Ты пчела – я пчеловод
А мы любим мёд
А мне повезёт, с тобой мне повезёт
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Чувак с каким то пульверизатором и пылесосом остановил крупнейшее вторжение пчел 😂
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Пчелы роятся на корте, ахаха
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Ответ Верховенский1990
Думаю, что к грунту он точно оклемается. Ну и хотелось бы увидеть матчи Алькараса и Синнера на песке.
У них был один матч на грунте, на водокачке еще в 22-м. Алькарас забрал первый сет на тае, а потом просто раскидал все мячи по аутам в 2-3. На Синнера очень интересно посмотреть в этом году на грунте. То, что на харде он сейчас самый сильный мы понимаем, но люди сравнивающие его с Джоковичем-2011 забывают, что Джокович тогда и на грунте отдоминировал, победив Надаля на двух мастерсах подряд, что тогда казалось нереальным. А Синнер кистевик, кистевикам сложно играть на грунте.
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Немного прикорнул, чтобы на пике подойти к я надеюсь очередному перформансу Зверева против Карлитоса
Погнали
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Всё, мужики поговорили, всё норм - продолжаем)
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Руне заносчивый избалованный мальчишка. Большим чемпионом к радости многих ему никогда не стать
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Алькарас теперь как этот, Питер Паркер. Но только Пчёла Паркер.
(на самом деле, Саня просто никакущий. тухлый матч.)
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Ответ Верховенский1990
С Алькарасом интересно то, что после того поражения от Новака он вроде даже в финал больше не выходил, как будто сдулся воздушный шарик, до этого он выигрывал все крупные финалы, вот тебе и психология.
Я не думаю, что именно психология. Там много факторов сложились. Спад формы, тяжелые сетки, начало сезона с неудобным покрытием, все таки зал и очень быстрый хард - это для него самая сложная тема. Плюс проваленная предсезонка. Много чего. У Надаля кстати похожая тема была в этом же возрасте, в 2006 он вышел в финал Уима, и после этого как раз до ИУ 2007 вообще ни одного финала.
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Ответ S.Graf
Мы таких матчей ещё увидим стопиццот. "будущее тенниса", как-никак
Ну это еще как со здоровьем повезет обоим, 60 матчей как между Новаком и Надалем там точно не будет.
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Так это не саранча. Это пчёлы, щас сожрут их всех. Вон судью уже укусили
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Брейчок-с. С почином!
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Ответ Nikolay Stavrogin
Только в Америке из-за хаоса и затяжки матча на полтора часа из-за 🐝 могут сделать шоу) Величайшие)
Нетфликс уже купил и разрабатывает сценарий ) наверно и кастинг тоже)
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Ответ Eugenie Nation
Комментарий скрыт
я смотрю у вас дилемма? это когда вы лежите в постели
а с одной стороны чудесная девушка. а с другой стороны. ну скаюем так активный . условный Дима Билан и к кому вы спиной повернетесь))) дилемма у вас наверно
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