Матч Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллс прерван из-за «вторжения пчел»
Четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс между Алекандром Зверевым и Карлосом Алькарасом прервали из-за пчел.
В третьем гейме первого сета на корт прилетели тысячи насекомых. Они летали вокруг игроков и судьи.
Судья Мохамед Лайани сначала объявил, что «мы не можем продолжать». Алькарас в этот момент убежал с корта.
Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».
Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!
- На титул договоримся? И с пчёлами я всё улажу.
хехе))))
https://www.photo-pick.com/online/jI4ljrLj.link
Если я чешу в затылке — не беда,
В голове моей опилки, да-да-да,
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки
(а также шумелки, пыхтелки, сопелки)
Сочиняю я неплохо иногда, да!
Хорошо живет на свете Винни-Пух,
Оттого поет он эти песни вслух,
И неважно, чем он занят,
Если он худеть не станет,
А ведь он худеть не станет
(если конечно, вовремя подкрепиться), да!
Трум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум!….