Матч Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллс прерван из-за «вторжения пчел»

Четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс между Алекандром Зверевым и прервали из-за пчел.

В третьем гейме первого сета на корт прилетели тысячи насекомых. Они летали вокруг игроков и судьи.

Судья Мохамед Лайани сначала объявил, что «мы не можем продолжать». Алькарас в этот момент убежал с корта.

Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!