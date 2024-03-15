Матч Алькараса со Зверевым в Индиан-Уэллс прерван из-за «вторжения пчел»

Теги ATP BNP Paribas Open Мохамед Лайани Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс между Алекандром Зверевым и Карлосом Алькарасом прервали из-за пчел.

В третьем гейме первого сета на корт прилетели тысячи насекомых. Они летали вокруг игроков и судьи.

Судья Мохамед Лайани сначала объявил, что «мы не можем продолжать». Алькарас в этот момент убежал с корта.

Позже официальной причиной остановки матча назвали «вторжение пчел».

Вторжение пчел остановило теннис в Индиан-Уэллс. Тысячи прилетели на корт!

19 комментариев
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Bee invasion 😁
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Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!
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Вторжение пчел не по зубам ни зверям, ни карасям. А вот медведь позже легко полакомится медком)
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Прямо голодные игры какие-то. Недаром говорят, что на Индиан Уэллс всегда тяжело
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Теннисный рай бгг
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Вызывайте Пчеловода Стэйтэма ))
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More painful чем уколы пчёл только шутки за двести.
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Ответ Stefen
Это неправильные пчёлы! И они, наверное, делают неправильный мёд!
Это австралийские пчёлы. Они на спине летают!
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Медвед:
- На титул договоримся? И с пчёлами я всё улажу.
хехе))))
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Легендарная дичь
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Ахах, пчелы для создания улья облюбовали подвесную камеру и смелый мужик (по виду Барыкин или Леонидов) без всякого защитного обмундирования убирает их ПЫЛЕСОСОМ))
https://www.photo-pick.com/online/jI4ljrLj.link
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Проделки Медведева)
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Первый репер был - Винни-пух!

Если я чешу в затылке — не беда,
В голове моей опилки, да-да-да,
Но хотя там и опилки,
Но кричалки и вопилки
(а также шумелки, пыхтелки, сопелки)
Сочиняю я неплохо иногда, да!

Хорошо живет на свете Винни-Пух,
Оттого поет он эти песни вслух,
И неважно, чем он занят,
Если он худеть не станет,
А ведь он худеть не станет
(если конечно, вовремя подкрепиться), да!

Трум-пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-пум-пум!….
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Внутри камеры смазали каким-то маслом, короче пчелы подумали это большой улей
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там мужик с пылесосом очень четкий вообще без защиты их собирал. а на трибуне девушку в бейсболке с изображением пчелы и надписью Queen показали )
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