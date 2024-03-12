Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио» (Фабрицио Романо)

Теги Лацио серия А Италия Лига чемпионов УЕФА отставки Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Лацио».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня днем Сарри сообщил руководству клуба о решении уйти в отставку.

«Лацио» под руководством Сарри проиграл 4 последних матча и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда проиграла «Удинезе» со счетом 1:2.

71 комментарий
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я подобную новость про Аллегри уже 3 года жду ((
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Старик поднялся от офисного клерка до победителя серии А. Взял последнее чемпионство Юве.) Миссия выполнена)
С Лацио как будто уже пенсионерил.
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Спасибо деду за 2 место, победы в дерби и плов ЛЧ (даже за первый матч с Баварией), но смотреть на игру в чемпионате в этом сезоне невозможно
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Ответ Андрей Кастуев
Старик поднялся от офисного клерка до победителя серии А. Взял последнее чемпионство Юве.) Миссия выполнена) С Лацио как будто уже пенсионерил.
ну, откровенно говоря, он был не рядовым клерком, а вполне высокопоставленным банковским работником. Но это не уменьшает уникальность истории;)
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Спасибо за работу! За дерби и выход в плей-офф. Ушёл, я считаю вовремя.
Видно, что с этой командой уже не прыгнуть выше. А чтобы зацепиться за Кубок нужна встряска
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Ответ d.xoxlov
Но Сарри на него никак не попадает.
Лига Европы с Челси и Чемпионат Италии с Ювентусом не идет в зачет?
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Ответ Футбол, хоккей итд
Будет смешно, если Лацио назначит Маура главным тренером. Думается Жозе с радостью возглавит ещё один римский клуб, назло другому (бывшему).
Это будет лютый трэш. Еще Лукаку перетащит!))
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Один из могикан , которые еще сами в отставку подают, а не ждут пока его выпрут выплатив неустойку
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Будет смешно, если Лацио назначит Маура главным тренером. Думается Жозе с радостью возглавит ещё один римский клуб, назло другому (бывшему).
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Ответ градус ненависти
ну, откровенно говоря, он был не рядовым клерком, а вполне высокопоставленным банковским работником. Но это не уменьшает уникальность истории;)
Полагаю, чтобы добраться до вполне высокого поста в банке, у него ушло некоторое время.)
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Лацио, с их жадной политикой покупок, за Сарри нужно держаться всем ,чем можно
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Летом рынок топ тренеров будет перенасыщен
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Респект дедушке. Нехочет быть обузой как некоторые ради неустоики.
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Ответ Ноу криминалити
Спасибо деду за 2 место, победы в дерби и плов ЛЧ (даже за первый матч с Баварией), но смотреть на игру в чемпионате в этом сезоне невозможно
Ну так состав мертвый. Пенсионеры и проходящие мимо. Он и так выжал максимум.
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В очередь за Бенитесом в Спартак)
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Ну по хорошему Сарри надо возвращаться в АПЛ. Его перекатывание мяча в АПЛ сейчас популярно. Какой нибудь Брайтон при уходе тренера на повышение или в Фулхэм могут позвать. Ну или в клубы пониже.
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Ответ d.xoxlov
С "Челси" уровня ЛЧ и "Ювентусом", доминирующим в Серии А? Наверно, идут, но не как явная заслуга тренера, мне кажется. Нигде больше он ничего не выигрывал. Тот же "Наполи" свои последние титулы (даже кубок) брал уже без него.
А где и что он должен был выиграть до Наполи, может кубок Италии с Санджиованезе или чемпионат с Перуджей ? Его Наполи был очень крутым, в любой другой сезон 91 очка хватило бы для чемпионства, но на пике был Юве с другими финансовыми возможностями. Сарри оказался в двух разных топ-клубах — в обоих показал максимально возможный результат.
За 7 лет на топ-уровне у него не было грандиозных провалов и плывущей в середине сезоне команды, мужик хорошо делает свою работу.
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Ответ Футбол, хоккей итд
Будет смешно, если Лацио назначит Маура главным тренером. Думается Жозе с радостью возглавит ещё один римский клуб, назло другому (бывшему).
Да уж, любопытные "римские каникулы" вышли бы у Моура.
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Кепу надо брать, он продолжит традиции
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Старая школа, коненчо, красава. САМ подал в оставку, сейчас это максимально большая редкость.
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Сарри топчик похоже в аравию намылился
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А спартак не хочет его подобрать !!??
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Ответ Kubinec_
я подобную новость про Аллегри уже 3 года жду ((
Эх… не говори!
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Ответ Kubinec_
я подобную новость про Аллегри уже 3 года жду ((
А вот болельщики Интера, Наполи и др. молятся, чтобы такой новости про Аллегри не было как можно дольше
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Жаль(
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Галя, отмена, Лотито пока отставку не принял
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Ответ GMeazza
Один из могикан , которые еще сами в отставку подают, а не ждут пока его выпрут выплатив неустойку
Скорее, с него Лотито потребует неустойку за разрыв контракта)
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Состав Лацио не готов играть в "саррибол", и никто не даст ему нужных игроков.
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В Барсу!!!!!
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Ответ Футбол, хоккей итд
Будет смешно, если Лацио назначит Маура главным тренером. Думается Жозе с радостью возглавит ещё один римский клуб, назло другому (бывшему).
исключено, Моур не поедет в клуб с уровнем финансов Лацио, Рома гораздо более финансово устойчива как проект с Фридкином во главе. Но в теории было бы интересно, но там не будет Лукаку с Дибалой, Пеллегрини и Мансини талантливейших, там совсем печальная история. Андерсон тоже покинет клуб, Савич уже покинул, лидеры после этого сезона уедут многие.
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