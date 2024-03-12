Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио» (Фабрицио Романо)
Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Лацио».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня днем Сарри сообщил руководству клуба о решении уйти в отставку.
«Лацио» под руководством Сарри проиграл 4 последних матча и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда проиграла «Удинезе» со счетом 1:2.
С Лацио как будто уже пенсионерил.
Видно, что с этой командой уже не прыгнуть выше. А чтобы зацепиться за Кубок нужна встряска
За 7 лет на топ-уровне у него не было грандиозных провалов и плывущей в середине сезоне команды, мужик хорошо делает свою работу.