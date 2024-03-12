Сарри подал в отставку с поста главного тренера «Лацио» (Фабрицио Романо)

Маурицио Сарри покинет пост главного тренера «Лацио».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сегодня днем сообщил руководству клуба о решении уйти в отставку.

« » под руководством Сарри проиграл 4 последних матча и вылетел из чемпионов на стадии 1/8 финала от «Баварии». В последней игре команда проиграла «Удинезе» со счетом 1:2.