Посредники предлагают «Спартаку» Ивича, но у спортдиректора Амарала в приоритете заграничные тренеры (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

«Спартаку» предлагают подписать Владимира Ивича.

По данным Metaratings, те же посредники, которые занимались переходом сербского специалиста в «Краснодар» в прошлом году, сейчас активно убеждают заключить с ним контракт московский клуб.

Однако в списке приоритетов у спортивного директора красно-белых Томаша Амарала находятся другие тренеры – из-за границы.

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56 комментариев
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Ответ Денис Ширинов
Можно Клоппа попробовать уговорить
- Помните Спартак?
- Нет
- Вы их 7:0 в 2017 хлопнули. За них Ананко ещё в девяностые играл и они 6 из 6 выигрывали.
- Ни слова больше. Выезжаю!
+59
-25
+34
Можно Клоппа попробовать уговорить
+37
-5
+32
почему спортдиректор Амарала вмешивается в дела Спартака?
пусть занимается Амаралом
+17
0
+17
Жозе Моуринью не зря отклонил кучу топов))
+11
0
+11
Ответ Owen_the_Simple
- Помните Спартак? - Нет - Вы их 7:0 в 2017 хлопнули. За них Ананко ещё в девяностые играл и они 6 из 6 выигрывали. - Ни слова больше. Выезжаю!
Ты с Машиной на всех новостях работаешь?
+12
-4
+8
Ответ ericssons
Что за Томаш Амарал? И почему ему доверено управлять Спартаком? Никогда не слышал про такого человека в Спартаке.
Чукча не читатель, чукча писатель? В новости же чётко сказано, что он спортивный директор Спартака.
Или дальше заголовка читать не обучен?
+9
-1
+8
Ответ ericssons
Я Чукча? Информация о том, что он спорт.директор спартака даёт не больше, чем та инфа, что ты димка.
Загугли кто такой спортивный директор в футбольном клубе, и какие у него полномочия и обязанности.

>То есть приходит какой-то ноунейм и ему сразу дают определять развитие клуба?

Вообще-то это и есть его работа.
+8
0
+8
Ответ ericssons
Что за Томаш Амарал? И почему ему доверено управлять Спартаком? Никогда не слышал про такого человека в Спартаке.
Спортивный директор, португалец. Пришёл зимой из скаутской службы Бенфики
+9
-2
+7
Чувствуете давление на команду?
Мы вам Ивича, мы вам Саламыча, мы вам Николича, мы вам кучерявого вундеркинда, мы вам Руя назначим! Пошли угрозы...
Как бы до Ротенберга не дошло.
Закончится всё Мостовым.
+7
0
+7
Ответ Marcus-light
А Ивич какой? Раз поработал в России - уже не интересен?
Явно мордвин, как Депардье.
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Если позвали Аморала под задачи, то пусть он тренера и приводит
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Почему никто не предлагает расформировать спартачок с последующим забвением?😁
+12
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+4
Ответ ericssons
Комментарий скрыт
Ноунейм... Чел, открою секрет: спортивные директора в большинстве своём являются ноунеймами, так как, внезапно, у них нет такой медийности как у тех же главных тренеров.

По факту: этот ноунейм привёз Нуньеса и Энцо в Бенфику. Полагаю, он обладает какими-никакими компетенциями.
+3
0
+3
Черкесов, Ивич, Николич, Карпин, Осинькин, Царь, кого ещё не предлагали. Шапито.
+3
-1
+2
Ответ dual
почему спортдиректор Амарала вмешивается в дела Спартака? пусть занимается Амаралом
А ведь было когда-то клуб с похожим названием - Асмарал) За него даже Семак поиграл в начале девяностых.
+1
0
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Ответ angry horse
Почему никто не предлагает расформировать спартачок с последующим забвением?😁
Потому что без него скучно. Если бы не было спартака, его нужно было бы придумать
+2
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Ответ ericssons
Комментарий скрыт
Ноунейм для кого? Ведущий скаут Бенфики, думаю в Европе известен в футбольных кругах. А если ты и прочие спецы не в курсе, то это ваши проблемы
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Ответ fussballer
А ведь было когда-то клуб с похожим названием - Асмарал) За него даже Семак поиграл в начале девяностых.
И Юрий Гаврилов
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Ответ only krd
Комментарий удален модератором
Я не знаю про какое шапито ты пишешь, я говорю, что тренер он слабый.
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Ответ камикадзе
Ивич дно
Комментарий удален модератором
Ответ Онопко2
Черкесов, Ивич, Николич, Карпин, Осинькин, Царь, кого ещё не предлагали. Шапито.
Черкесов, Нилокич, Каприн, Ониськин…
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Ответ Demyan Grachev
Сербия-часть России уже?)
Ивич прокатится в Сербию или Хорватию, отдохнёт и уже будет считаться иностранцем и сможет возглавить Спартак
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Ответ ericssons
Что за Томаш Амарал? И почему ему доверено управлять Спартаком? Никогда не слышал про такого человека в Спартаке.
Вы знаете много кого из числа спортивных директоров других клубов? Этот человек выстраивает всю работу клуба не на год и не два (в идеале, конечно). И спортдиректор должен под общую концепцию подбирать и главного тренера. На мой взгляд, тренер - иностранец не зависит от подковерных игр РПЛ и больше влияет на развитие игроков. Из наших если только Осинькин может соперничать в этом компоненте с иностранцами.
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Ответ ARCAN
И Юрий Гаврилов
Совершенно верно.
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Ответ lagun@
Курбан Бекеича забыли
Поздно. Его магическую силу забрал Ташуев.
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Ответ Sergio1964
Поздно. Его магическую силу забрал Ташуев.
В таком случае обоих)
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Ответ Owen_the_Simple
- Помните Спартак? - Нет - Вы их 7:0 в 2017 хлопнули. За них Ананко ещё в девяностые играл и они 6 из 6 выигрывали. - Ни слова больше. Выезжаю!
Кажется вы забыли 1:18)
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Амарал это клуб из медиа лиги?
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Я бы бухнул денег и пригласил Жозе. Как раз он сейчас свободен.
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Йозе Марино скоро будет свободный) потерпите
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