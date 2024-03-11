Посредники предлагают «Спартаку» Ивича, но у спортдиректора Амарала в приоритете заграничные тренеры (Metaratings)

«Спартаку» предлагают подписать Владимира Ивича.

По данным Metaratings, те же посредники, которые занимались переходом сербского специалиста в « » в прошлом году, сейчас активно убеждают заключить с ним контракт московский клуб.

Однако в списке приоритетов у спортивного директора красно-белых находятся другие тренеры – из-за границы.

Увольнение Абаскаля сейчас – федуновщина