Посредники предлагают «Спартаку» Ивича, но у спортдиректора Амарала в приоритете заграничные тренеры (Metaratings)
«Спартаку» предлагают подписать Владимира Ивича.
По данным Metaratings, те же посредники, которые занимались переходом сербского специалиста в «Краснодар» в прошлом году, сейчас активно убеждают заключить с ним контракт московский клуб.
Однако в списке приоритетов у спортивного директора красно-белых Томаша Амарала находятся другие тренеры – из-за границы.
- Нет
- Вы их 7:0 в 2017 хлопнули. За них Ананко ещё в девяностые играл и они 6 из 6 выигрывали.
- Ни слова больше. Выезжаю!
пусть занимается Амаралом
Или дальше заголовка читать не обучен?
>То есть приходит какой-то ноунейм и ему сразу дают определять развитие клуба?
Вообще-то это и есть его работа.
Мы вам Ивича, мы вам Саламыча, мы вам Николича, мы вам кучерявого вундеркинда, мы вам Руя назначим! Пошли угрозы...
Как бы до Ротенберга не дошло.
Закончится всё Мостовым.
По факту: этот ноунейм привёз Нуньеса и Энцо в Бенфику. Полагаю, он обладает какими-никакими компетенциями.