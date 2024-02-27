Владимир Быстров: «Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Футбол

Владимир Быстров высказался о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

«Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно. А если еще и манеж построят – чудесно», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

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63 комментария
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Естественно эти деньги пойдут на развитие детско-юношеского футбола, а именно на доп-премирование ответственных за развитие детского футбола в руководстве РФС. Все будет как обычно.
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Своей безаппеляционностью суждений Володя напоминает Шарикова. Полиграфа Полиграфовича…
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Ага. А если налоги на автотранспорт пойдут по прямому назначению, то появятся нормальные дороги. А если пенсионный фонд займётся грамотным распределением финансов — вырастут пенсии. Володя, хватит пороть чушь!
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Лучше налог на лимитчиков ввести. Хотя бы поменьше всякого мусора в РПЛ будет
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Ответ Чебурашка от Гены
А если не детям и юношам пойдут? 😊
Помню с такой же целью был введен налог на иностранных тренеров много лет назад. Хотелось бы, конечно, спросить у г-на Гершковича, который этим заправлял, отчёт по этим деньгам - сколько манежей, полей, тренировочных баз для детей было построено.
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Ответ mean machine/
Комментарий скрыт
А как быть с газом в таком случае??)
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вот бы налог на тупость ввести и с володи деньги стричь на юношеский футбол
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Ответ Spartakus1984
Если сократить финансирование зенита,перестать пачками закупать бразильцев,а деньги отправить на детско-юношеский Российский футбол,то будет здорово.
А если расформировать спартак, будет вообще отлично!
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Ох уж эти сказки про детско-юношеский спорт в РФ!
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Ответ Тиджани Бабангида
Своей безаппеляционностью суждений Володя напоминает Шарикова. Полиграфа Полиграфовича…
Ну или Широкова. Романа Николаевича
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А если не детям и юношам пойдут? 😊
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Ответ mean machine/
Помню с такой же целью был введен налог на иностранных тренеров много лет назад. Хотелось бы, конечно, спросить у г-на Гершковича, который этим заправлял, отчёт по этим деньгам - сколько манежей, полей, тренировочных баз для детей было построено.
Да. А деньги то где? Где где. Тама! 😊
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Ответ Денис Давыдов
"Если мне в карман, то еще лучше" - тихо произнес Володька.
Лучше, тебе в шкафчик, - ещё тише добавил Дзюба.
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Такой большой, а в сказки верит.
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Быстров - это Володька.
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Вообще, занятный налог предлагается ввести. Богатые клубы с неограниченным бюджетом запросто оплатят любые налоги, а середняки еще больше просядут, так как легионеры будут обходиться им еще дороже.
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Ответ mean machine/
А что с ним не так? Или ты не в состоянии найти инфу сколько Газпром вкладывает в детско-юношеский спорт? Открывает спорткомплексы и спортшколы по всей стране. Про Лукойл такой инфы нет.
И сколько они вкладывают ???)
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Конечно. У нас де абсолютно все поборы и налоги идут на развитие. Вопрос только чего. Любое развитие должно быть посильное и добровольное. А расходование денег простым и понятным. Здесь нет ничего из перечисленного. Значит 🪚
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Скоро можно прекращать читать футбольную прессу ,если спрашивают только быдло-аналитиков а-ля Юран ,Радимов,Быстров и т.п.
Умным,и кому действительно есть,что сказать по делу - слова не даётся.Да и им самим ,наверняка страшно будет из за возможных репрессий.
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"Если мне в карман, то еще лучше" - тихо произнес Володька.
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«Бабки крутятся, лавешка мутится» - Володька
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ЕСЛИ
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oh, my sweet summer child...
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В комментариях собралась вся интеллигенция спортса, люди без жаргонизмов и грехов
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Ответ analogia
А еще лучше, это расформировать Спартак и Зенит одновременно, будет вообще волшебно!
Лошадям и это не поможет.
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Нужен налог на налог
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Ответ Eddenonkas
Если бабки идут... Воистину. Человек может уехать из деревни, а вот деревня из человека никогда
Ну капуста, бабосики, лаве. В городе быстрей услышишь слово бабло, чем в деревне.
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Так вроде же внутри РПЛ деньги и остаются?
Будут распределять в соответствие со временем игроков младше 23 (21?) проведенным на поле.

Это так себе поддержка. Это повод побольше з/п выписать молодому, но с нужным паспортом.
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Если бабки идут.
Какой же Володя все-таки колхозник.
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Ответ vadned
Вообще, занятный налог предлагается ввести. Богатые клубы с неограниченным бюджетом запросто оплатят любые налоги, а середняки еще больше просядут, так как легионеры будут обходиться им еще дороже.
в нашей стране все для богатых, давно понятно.
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