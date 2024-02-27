Владимир Быстров высказался о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

«Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно. А если еще и манеж построят – чудесно», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».