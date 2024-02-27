Владимир Быстров: «Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно»
Владимир Быстров высказался о возможном введении налога на легионеров в Мир РПЛ.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.
«Налог на легионеров – это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта – великолепно. А если еще и манеж построят – чудесно», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».
Умным,и кому действительно есть,что сказать по делу - слова не даётся.Да и им самим ,наверняка страшно будет из за возможных репрессий.
Будут распределять в соответствие со временем игроков младше 23 (21?) проведенным на поле.
Это так себе поддержка. Это повод побольше з/п выписать молодому, но с нужным паспортом.
Какой же Володя все-таки колхозник.