«Благодаря гению Лео сыграли вничью». Тренер «Интер Майами» Мартино о голе Месси на 92-й

Херардо Мартино отметил заслугу Лионеля Месси в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Форвард « » сравнял счет на 92-й минуте.

«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему « » играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.

Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», – сказал главный тренер «Интер Майами».