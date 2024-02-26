«Благодаря гению Лео сыграли вничью». Тренер «Интер Майами» Мартино о голе Месси на 92-й
Херардо Мартино отметил заслугу Лионеля Месси в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).
Форвард «Интер Майами» сравнял счет на 92-й минуте.
«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему «Гэлакси» играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.
Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Проект ФИФА просто торгует мордочкой на потеху американским селебрити, отрабатывающим повесточку))
Не знаю, что будет делать Лео в 38, но в 35 он выдал величайший перформанс в истории чемпионатов мира. Я думаю, это вполне сопоставимо в плане "Гениальности".
Лидерство по ключевым показателям, которые определяют качество игры плеймейкера арабы подкрутили?
Победный крепкой Мексике, когда игра у команды вообще не шла это мелочь?
Дубль Франции это мелочь?
Полагаю, Олимпиада неофициальный турнир из-за того, что у Лео есть золотая медаль, а у Криштика нет?)
А если бы еще с пенки забил, то ЗМ уже сразу после матча вынесли )
2 гола в МЛС
3 гола в отборе на ЧМ
= 15 голов