«Благодаря гению Лео сыграли вничью». Тренер «Интер Майами» Мартино о голе Месси на 92-й

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино отметил заслугу Лионеля Месси в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1).

Форвард «Интер Майами» сравнял счет на 92-й минуте.

«Да, соперник доминировал в первом тайме, особенно в период, когда Пуч много владел мячом, благодаря чему «Гэлакси» играл очень хорошо. Недавно они подписали двух звездных игроков и теперь выглядят совершенно иначе. У них отличная девятка, опасные вингеры и очень надежная оборона.

Но у нас хватило характера продолжать искать счастья у чужих ворот, и мы сыграли вничью, можно сказать, благодаря гению Лео», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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79 комментариев
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Благодаря гению Лео сегодня солнце взошло
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Гений - это 38-летний Модрич, который выходит и в одиночку решает матч в топ-чемпионате.
Проект ФИФА просто торгует мордочкой на потеху американским селебрити, отрабатывающим повесточку))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Гений - это 38-летний Модрич, который выходит и в одиночку решает матч в топ-чемпионате. Проект ФИФА просто торгует мордочкой на потеху американским селебрити, отрабатывающим повесточку))
Модрич большой молодец, но причем тут он в этой новости?)

Не знаю, что будет делать Лео в 38, но в 35 он выдал величайший перформанс в истории чемпионатов мира. Я думаю, это вполне сопоставимо в плане "Гениальности".
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Ассисты тоже с пенальти?
Лидерство по ключевым показателям, которые определяют качество игры плеймейкера арабы подкрутили?
Победный крепкой Мексике, когда игра у команды вообще не шла это мелочь?
Дубль Франции это мелочь?
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Благодаря гению Месси Мартино устроился в "Барсе" в своё время. А так типичный физручелло.
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Как же они с Альбой создали этот гол, вспоминается Барса лучших времён
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не пенальти конечно , но тоже не плохо
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Ответ Leganessi
Это товарняк. Но мессибои забавные, даже олимпиаду приписывают в официальный турнир).
Это официальный турнир от КОНКАКАФ, официальнее некуда, можете проверить на всех сайтах.

Полагаю, Олимпиада неофициальный турнир из-за того, что у Лео есть золотая медаль, а у Криштика нет?)
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Ответ Leganessi
забил 1 гол за 9 месяцев, когда у всех остальных уже по 40 голов набралось и начался снова этот пиар гения)))) А если бы еще с пенки забил, то ЗМ уже сразу после матча вынесли )
У них сезон только начался🤡
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-3
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Герой матча Кэллендер отбил пенальти и весь матч спасал Интер от позора.
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забил 1 гол за 9 месяцев, когда у всех остальных уже по 40 голов набралось и начался снова этот пиар гения))))
А если бы еще с пенки забил, то ЗМ уже сразу после матча вынесли )
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"Дайте Оскар этой богине! ©
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Ответ Leganessi
забил 1 гол за 9 месяцев, когда у всех остальных уже по 40 голов набралось и начался снова этот пиар гения)))) А если бы еще с пенки забил, то ЗМ уже сразу после матча вынесли )
Циферками в графе голов козыряют только те, кто не имеет критического мышления, или матчи не смотрит, а только статистику ) Для Месси голы - это бонус к его умениям, а главным элементом они являются только у клубничного португальца ) Ну а чтобы ЗМ получить, голов совсем не обязательно, Модрич и Каннаваро тоже не слишком много забивали, но ЗМ получили, это доказывает, что не только циферки имеют значение )
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Ответ Кино Музыка
Для Лео достаточно рядовой гол. Скорей это гениальный пас Альбы.
Пас для Альбы тоже рядовой, там комбинацию надо оценивать - перехват Лер после своей же неудачной попытки разогнать из глубины и затем по две передачи друг другу с Альбой. Классика😎
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Ответ Leganessi
1 гол в МЛС =/= 15 голов.
10 голов в Кубке Североамериканских лиг
2 гола в МЛС
3 гола в отборе на ЧМ
= 15 голов
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Гений - это 38-летний Модрич, который выходит и в одиночку решает матч в топ-чемпионате. Проект ФИФА просто торгует мордочкой на потеху американским селебрити, отрабатывающим повесточку))
Что за чушь стала этим кичиться ахаха, тогда Роналдиньо не гений, Неймар не гений, Азар не гений и так далее, ведь они рано закончили, логика чудесная))
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Ответ Dexter Morgan
Это так смешно. Правда. Бывший тренер Барселоны, один из друзей Месси, хвалит его. Месси себя окружил теми, кто ему нравится. И теми, кто будет говорить ему, что он классный игрок. Вот вообще по лёгкому пути всегда шёл. Что в Барселоне, что тут. Про сборную вообще молчу. Одни его друзья. Даже состав формировал он.
Ну значит он хороший менеджер раз выйграли ЧМ 😄
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Ответ Leganessi
У Марадоны 8 ассистов в 21 игре, у пеналесси 8 ассистов в 26 играх. Ты снова сел в лужу)). И Мюллер забивал Португалии хет-трик, а не гол мексике и Австралии.
Бро, у твоего любимого Роналду 0+0 по гол+ассист на всех стадиях ПО во всем ЧМ, где он участвовал, так что слабонись и отдыхай))
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Ответ 9lives exclusive #jewelxxet
Комментарий удален модератором
Что за набор случаянных слов? Ты болеешь или что-то аргументируешь связанное?)))
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Блин, это так ничейки радуются, просто зашквар
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Ответ Гамарджоба Генацвале
На ЧМ в России ВАР уже был.
Спасибо, ты прав, я ступил.
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Для Лео достаточно рядовой гол. Скорей это гениальный пас Альбы.
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Ответ Кузя Гитарист
Благодаря гению Лео , Теодор Драйзер написал одноименный роман
«An American Tragedy» 😀
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Ответ Кузя Гитарист
Благодаря гению Лео , Теодор Драйзер написал одноименный роман
Юные почитатели Месси вряд-ли знают Драйзера 😀
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Ответ grek087
Ну значит он хороший менеджер раз выйграли ЧМ 😄
А что именно хорошего? Аргентина всегда была, есть и будет фаворитом ЧМ. Рано или поздно это случилось бы. Достижение то ещё.
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Ответ Дрю2
Где видео и зачем тогда это отдельная новость? Для кликов?
На ютьюбе есть обзор. В первом тайме Интер прилично отвозили, во втором уже более равная игра
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Ответ VERBLYUD
Ассист Месси против Хорватии на ЧМ > вся карьера Модрича.
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Ответ Leganessi
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Ответ Leganessi
Отсутствие критического мышления - это когда ты думаешь что тепличное растение одного клуба выше Легенды 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах и лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всея футбола, который прошел везде футбол. Поэтому лезь назад в норку)
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Ответ Leganessi
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