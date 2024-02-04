«ПСЖ» может купить Леау в случае ухода Мбаппе. Отступные за вингера «Милана» – 175 млн евро

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Футбол

«ПСЖ» может купить Рафаэла Леау в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал».

Парижане скорее попытаются приобрести 24-летнего португальца, а не форварда «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку Леау играет левого вингера – на той же позиции, что и Мбаппе, полагает Football Italia.

Отступные за Леау в «Милане» составляют около 175 млн евро. Статистика игрока – здесь.

Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в «Реал».

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35 комментариев
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Ответ che kaif
Леау за 175?! Там Симонс унижает бавар лигу который вернется из аренды ничем не уступает Леау
им нужен капризный блек мен
+82
-3
+79
175 за Леау развод похлеще Антони за 100
+61
-7
+54
Отличная рокировка для всех трех сторон. Кроме Парижа разве что)
+29
-2
+27
Леау перейдет в ПСЖ за 100, выиграет там ЗМ и ЛЧ, все даже думать забудут про Мбаппе, который поиграет два сезона в Реале, подменяя Винисиуса на фронте борьбы с расизмом, а потом перейдет в Милан, где выиграет ЗМ и ЛЧ, все даже думать забудут про Леау, который… ну вы поняли, а потом я наконец проснусь!
+26
-3
+23
Леау за 175?! Там Симонс унижает бавар лигу который вернется из аренды ничем не уступает Леау
+16
-10
+6
Ответ Гамаль Хайдаров
им нужен капризный блек мен
А Дембеле не подходит ?)
+8
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Знатная разводка.
Три гола за пол сезона забил - вот она замена Мбаппе за 175млн)))
+5
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В этом сезоне Леао играет на 20% от этой суммы. так что никто за него не заплатит отступные(хотя Милан согласился бы и за куда меньшую сумму) да и если он будет так играть и дальше, то это вовсе не усиление для основы а скорее для глубины состава.
+6
-2
+4
по потенциалу Рафа в топ 10, а на деле в этом сезоне стоит 17,5 максимум .
+4
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Кто такая Мбапа? И что такое лярда? Не понимаю о чём речь.
Это орочий язык, нужен переводчик
+4
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+3
Два игрока настроения будут периодически блистать на флангах атаки парижан
+4
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Стопе стопе , какой Леау , берите лучше Решфорда ! Такой же капризный и с самомнением как и Мбапе .
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Ответ Vlados 86
Это полный провал "проекта" будет и прощание с мечтами о победе в ЛЧ.
ничего подобного. они одним ляу несколько позиций отличными игроками усилят.
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Ответ Artem89S
Это орочий язык, нужен переводчик
ну то ли дело ты, эльф х*ев)
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Ответ Алексей Иваненко
Комментарий скрыт
Кто такая Мбапа? И что такое лярда? Не понимаю о чём речь.
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Ответ Killiannnn
175 за Леау развод похлеще Антони за 100
Учитывая то как играет Спиннер, Леау должен стоить не меньше миллиарда, исходя из ценообразования первого.
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Если кто то заплатит за это полено такие деньги , перестану вообще смотреть футбол !))
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К стате, а куда пропал Дембель? По методичке нея пропал ?
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Понятно что за Леао никто не заплатит 175кк, но и кто тут пишет что красная цена ему в десять там раз меньше...
У него статистика на уровне того же Антони, за последний его год в Аяксе, только лига уровнем ниже если что и около 100кк Леао в принципе продать спокойно можно этим летом.
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Леау 175? У него даже рост ниже
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Ответ Гамаль Хайдаров
им нужен капризный блек мен
Без этого псж не псж 😂
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За 175 лямов в Милане его в подарочную упаковку еще завернут
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Ответ Killiannnn
175 за Леау развод похлеще Антони за 100
Антони не показывал и 10-й доли того, что Леау уже показал в топ-лиге.

Но в целом Леау, конечно, тот еще раздолбай в плане игры)
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Это полный провал "проекта" будет и прощание с мечтами о победе в ЛЧ.
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Энрике Клопп покусал? Зачем ему очередной игрок под вертикальный футбол.
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Ответ Artem89S
Это орочий язык, нужен переводчик
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Лучше Рэшфорда купить, дешевле по деньгам, да и коллаб с английским рыцарем затмит даже Эир Джордан!
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зачем покупать шило, вместо мыла?
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