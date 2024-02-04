«ПСЖ» может купить Леау в случае ухода Мбаппе. Отступные за вингера «Милана» – 175 млн евро
«ПСЖ» может купить Рафаэла Леау в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал».
Парижане скорее попытаются приобрести 24-летнего португальца, а не форварда «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку Леау играет левого вингера – на той же позиции, что и Мбаппе, полагает Football Italia.
Отступные за Леау в «Милане» составляют около 175 млн евро. Статистика игрока – здесь.
Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в «Реал».
Три гола за пол сезона забил - вот она замена Мбаппе за 175млн)))
У него статистика на уровне того же Антони, за последний его год в Аяксе, только лига уровнем ниже если что и около 100кк Леао в принципе продать спокойно можно этим летом.
Но в целом Леау, конечно, тот еще раздолбай в плане игры)