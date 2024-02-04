«ПСЖ» может купить Рафаэла Леау в случае ухода Килиана Мбаппе в «Реал».

Парижане скорее попытаются приобрести 24-летнего португальца, а не форварда «Наполи» Виктора Осимхена, поскольку играет левого вингера – на той же позиции, что и , полагает Football Italia.

Отступные за Леау в « » составляют около 175 млн евро. Статистика игрока – здесь.

Ранее стало известно, что Мбаппе решил перейти в «Реал».