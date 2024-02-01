Клопп – один из 7 тренеров с 200 победами в АПЛ. Только Гвардиола выиграл столько быстрее Юргена

Теги Алекс Фергюсон Челси Жозе Моуринью Ливерпуль Арсен Венгер Харри Реднапп Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Игра против «Челси» стала для Юргена Клоппа юбилейной.

«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста разгромил «синих» со счетом 4:1. Эта победа стала 200-й в чемпионате Англии для Клоппа.

Юрген стал одним из 7 тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Харри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле.

Только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).

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57 комментариев
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Только испанец одержал 200 побед с помощью 115 финансовых нарушений
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-15
+37
А теперь сравните траты Клоппа и Гвардиолы :))
+32
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+24
У Реднаппа хотя бы были Шпоры с Бэйлом, Модричем, Супер Павом и т.д. А Сэр Дэвид Мойес топ клубы никогда не тренировал и самый сильный игрок под его руководством это наверное Райс, по этому то что он выиграл 200 матчей в АПЛ это восхищает.
+27
-3
+24
Ответ Тухель
У Реднаппа хотя бы были Шпоры с Бэйлом, Модричем, Супер Павом и т.д. А Сэр Дэвид Мойес топ клубы никогда не тренировал и самый сильный игрок под его руководством это наверное Райс, по этому то что он выиграл 200 матчей в АПЛ это восхищает.
Норм ты так невзначай МЮ опустил))
+19
-2
+17
Ответ Кефтеме
Жаль что Ливерпуль в ЛЧ не играет , требл можно было оформить напоследок , из-за ухода Клоппа , было бы безумно здорово!
Комплект с кубком ЛЕ тоже треблом считается, требл - это сочетание чемпионата, еврокубка и внутренного кубка
+10
0
+10
Юрген более чем заслужил быть в этом списке
+10
-1
+9
Ответ Тухель
У Реднаппа хотя бы были Шпоры с Бэйлом, Модричем, Супер Павом и т.д. А Сэр Дэвид Мойес топ клубы никогда не тренировал и самый сильный игрок под его руководством это наверное Райс, по этому то что он выиграл 200 матчей в АПЛ это восхищает.
У него был отличный Эвертон. Но помню только Артету и Тима Кэхила. И тут я понял, что прошло почти 20 лет и офигел..
+9
0
+9
Ответ Кефтеме
Жаль что Ливерпуль в ЛЧ не играет , требл можно было оформить напоследок , из-за ухода Клоппа , было бы безумно здорово!
Думаю АПЛ для него сейчас важнее.. Уйти с титулом напоследок и не дать Пепу победить в 4-й рекордный раз - это дорогого стоит..
+6
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+6
Ответ Crazy Writer
Угу, только Клопп всего лямов 500 потратил, а Пеп только за защитников больше заплатил.
Ливерпуль» при Юргене Клоппе потратил на трансферы меньше других топ-клубов АПЛ.

Немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года. Согласно подсчетам Daily Mail, за это время клуб израсходовал 807 млн фунтов. Если учесть исходящие трансферы, то сальдо – минус 254 млн фунтов.

В «Большой шестерке» никто не тратил за эти годы так мало. «Манчестер Сити» заплатил за новичков 1,28 млрд фунтов (убыток – 692,3 млн), «МЮ» – 1,17 млрд (888 млн), «Челси» – 1,79 млрд (835,7 млн), «Арсенал» – 1,02 млрд (696,2 млн), «Тоттенхэм» – 863,4 млн (484 млн).
+5
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+5
Ответ Ванильный Мишка
У него был отличный Эвертон. Но помню только Артету и Тима Кэхила. И тут я понял, что прошло почти 20 лет и офигел..
Бэйнса я отлично помню, Да и Коулмен еще при Мойесе играл. Да и Баркли тоже. Легенда МЮ Феллайни. Пинар, Миральяс. Да и легенда МС Стоунс тоже при Мойесе играл. Младший Невилл тоже. Ягиелка. Ховард.
Да и прошло с ухода Мойеса только 11 лет, а не 20.
+3
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+3
Ответ Ramin Mamedov
Комментарий скрыт
Да только Сити был становился чемпионом и был главным претендентом и до Пепа, а вот Ливерпуль нет. По факту и Пеп и Клопп вывели команды на новый уровень.
+2
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+2
Ответ Oviovionfly
Так Апл предъявил обвинения в 115 нарушиниях. Слушания скоро должны начаться
сборы взяток закончатся и начнутся слушания
+2
0
+2
Ответ Тухель
У Реднаппа хотя бы были Шпоры с Бэйлом, Модричем, Супер Павом и т.д. А Сэр Дэвид Мойес топ клубы никогда не тренировал и самый сильный игрок под его руководством это наверное Райс, по этому то что он выиграл 200 матчей в АПЛ это восхищает.
Так он и тренирует 20 лет в апл. Считай по 10 побед за сезон. При том, что клубы не самые слабые Эвертон, МЮ, Вест Хэм
+1
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+1
Ответ Влад Салаев
Комплект с кубком ЛЕ тоже треблом считается, требл - это сочетание чемпионата, еврокубка и внутренного кубка
А кто нибудь такой требл выигрывали вообще?
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+1
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Комментарий скрыт
Так Апл предъявил обвинения в 115 нарушиниях. Слушания скоро должны начаться
+1
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Ответ mantihor_e
Юрген более чем заслужил быть в этом списке
конечно заслужил, это же цифры. все кто одержали или одержут 200 побед в АПЛ, тоже заслужили или заслужат быть в этом списке.
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Ответ А.В. Бубнов
Пепа будут звать обнулёнушем.
маловероятно апл будет расследовать, есть риск выйти на самих себя
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Тут даже нет смысла спорить в этом списке все достойные 💪🏻
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Ответ Авторитетное Мнение
Норм ты так невзначай МЮ опустил))
Он либо тролли, либо он себя опустил. Тот МЮ не топовым назвать, серьёзно?
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Ответ Ванильный Мишка
У него был отличный Эвертон. Но помню только Артету и Тима Кэхила. И тут я понял, что прошло почти 20 лет и офигел..
Пиенар, Бэйнс, Осман, Колман.
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Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Комментарий скрыт
А ты читать не пробовал?
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Угу, только Клопп всего лямов 500 потратил, а Пеп только за защитников больше заплатил.
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Ответ DolJun
жаль что среди них есть с судейским шлейфом, как сегодня, хотя с другой стороны у того же пепа таких больше половины если присмотреться
Пепа будут звать обнулёнушем.
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Клопп и какая-нибудь "доска почета" - это уже привычно стало. Будет не хватать его
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Ответ DolJun
маловероятно апл будет расследовать, есть риск выйти на самих себя
Да, есть такая вероятность)
Но они избегуут острых углов. Когда они подробно объяснялись?
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Ответ Oviovionfly
Да только Сити был становился чемпионом и был главным претендентом и до Пепа, а вот Ливерпуль нет. По факту и Пеп и Клопп вывели команды на новый уровень.
Претендентом на что что?? На выход в Шип, он и при Пепе все для этого делает
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Ответ DolJun
жаль что среди них есть с судейским шлейфом, как сегодня, хотя с другой стороны у того же пепа таких больше половины если присмотреться
Процентов 75 я бы сказал
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Ответ Blaumerc
не в оправдание Сити, а за не обьективное сравнение с Гвардиолой. даже если эти нарушения имеют место быть, сам испанец ничего не нарушал. по информации эти нарушения совершались задолго до прихода Гвардиолы. даже если они и продолжаются по сей день, сомневаюсь что руководство спрашивает тренера разрешение на махинации. как махинации с финансами могут повлиять на конкретный результат на поле? больше игроков? больше трансферов? ок. почему же МЮ, Челси с сопоставимыми тратами не показывают таких результатов? последний сезон Клоппа, и все мы наблюдали за великим противостоянием двух лучших тренеров своего времени. своего рода продолжение противостояния Моура и Гвардиолы в Ла лиге. и глупо отрицать гениальность обеих тренеров, или пытаться выехать на сомнительных финансовых аспектах. Ливерпуль тоже не бедный клуб. думаю после ухода Клоппа, Гвардиола тоже потеряет мотивацию дальше работать в МС. потому что, думаю их соперничество тоже давал им какой-то желание быть лучше друг друга. а с кем бороться сити Гвардиолы после ухода Клоппа? так что в ближайшем будущем, может в следующем сезоне мы услышим подобное заявление и от Гвардиолы. но твоё сравнение не объективное, чисто популистское, ради хейтеров одного, и фанов другого.
>> по информации эти нарушения совершались задолго до прихода Гвардиолы
Вы бы проверили «информацию». Сезоны с Гвардиолой во главе также входят в период нарушений.
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Ответ Blaumerc
не в оправдание Сити, а за не обьективное сравнение с Гвардиолой. даже если эти нарушения имеют место быть, сам испанец ничего не нарушал. по информации эти нарушения совершались задолго до прихода Гвардиолы. даже если они и продолжаются по сей день, сомневаюсь что руководство спрашивает тренера разрешение на махинации. как махинации с финансами могут повлиять на конкретный результат на поле? больше игроков? больше трансферов? ок. почему же МЮ, Челси с сопоставимыми тратами не показывают таких результатов? последний сезон Клоппа, и все мы наблюдали за великим противостоянием двух лучших тренеров своего времени. своего рода продолжение противостояния Моура и Гвардиолы в Ла лиге. и глупо отрицать гениальность обеих тренеров, или пытаться выехать на сомнительных финансовых аспектах. Ливерпуль тоже не бедный клуб. думаю после ухода Клоппа, Гвардиола тоже потеряет мотивацию дальше работать в МС. потому что, думаю их соперничество тоже давал им какой-то желание быть лучше друг друга. а с кем бороться сити Гвардиолы после ухода Клоппа? так что в ближайшем будущем, может в следующем сезоне мы услышим подобное заявление и от Гвардиолы. но твоё сравнение не объективное, чисто популистское, ради хейтеров одного, и фанов другого.
А пеп такой: 😱 А кто это сделал?!
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Ответ Blaumerc
не в оправдание Сити, а за не обьективное сравнение с Гвардиолой. даже если эти нарушения имеют место быть, сам испанец ничего не нарушал. по информации эти нарушения совершались задолго до прихода Гвардиолы. даже если они и продолжаются по сей день, сомневаюсь что руководство спрашивает тренера разрешение на махинации. как махинации с финансами могут повлиять на конкретный результат на поле? больше игроков? больше трансферов? ок. почему же МЮ, Челси с сопоставимыми тратами не показывают таких результатов? последний сезон Клоппа, и все мы наблюдали за великим противостоянием двух лучших тренеров своего времени. своего рода продолжение противостояния Моура и Гвардиолы в Ла лиге. и глупо отрицать гениальность обеих тренеров, или пытаться выехать на сомнительных финансовых аспектах. Ливерпуль тоже не бедный клуб. думаю после ухода Клоппа, Гвардиола тоже потеряет мотивацию дальше работать в МС. потому что, думаю их соперничество тоже давал им какой-то желание быть лучше друг друга. а с кем бороться сити Гвардиолы после ухода Клоппа? так что в ближайшем будущем, может в следующем сезоне мы услышим подобное заявление и от Гвардиолы. но твоё сравнение не объективное, чисто популистское, ради хейтеров одного, и фанов другого.
К чему сравнение с Челси и МЮ, если мы сравниваем Ливерпуль и Манчестер Сити? Если предположить, что в обоих клубах сильный менеджмент, то финансовые нарушения дают Манчестер Сити преимущества в покупке сильных игроков, которые помогают выигрывать игры и трофеи. Отсюда и мой комментарий, что мы сравнивая скорость одержания 200 побед не должны забывать про то, что кому-то эти победы достались сильно проще. Не говоря уже о том, что Гвардиола пришел в команду с уже сильным составом, который выигрывал лигу всего за 2 года до этого. И с верху ещё потратил миллиард.
Напомнить состав Ливерпуля 2015 года?)
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