Клопп – один из 7 тренеров с 200 победами в АПЛ. Только Гвардиола выиграл столько быстрее Юргена
Игра против «Челси» стала для Юргена Клоппа юбилейной.
«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста разгромил «синих» со счетом 4:1. Эта победа стала 200-й в чемпионате Англии для Клоппа.
Юрген стал одним из 7 тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удалось Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Харри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и Пепу Гвардиоле.
Только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).
Немецкий специалист возглавил «красных» в октябре 2015 года. Согласно подсчетам Daily Mail, за это время клуб израсходовал 807 млн фунтов. Если учесть исходящие трансферы, то сальдо – минус 254 млн фунтов.
В «Большой шестерке» никто не тратил за эти годы так мало. «Манчестер Сити» заплатил за новичков 1,28 млрд фунтов (убыток – 692,3 млн), «МЮ» – 1,17 млрд (888 млн), «Челси» – 1,79 млрд (835,7 млн), «Арсенал» – 1,02 млрд (696,2 млн), «Тоттенхэм» – 863,4 млн (484 млн).
Да и прошло с ухода Мойеса только 11 лет, а не 20.
Но они избегуут острых углов. Когда они подробно объяснялись?
Вы бы проверили «информацию». Сезоны с Гвардиолой во главе также входят в период нарушений.
Напомнить состав Ливерпуля 2015 года?)