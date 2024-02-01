Клопп – один из 7 тренеров с 200 победами в АПЛ. Только Гвардиола выиграл столько быстрее Юргена

Игра против «Челси» стала для Юргена Клоппа юбилейной.

« » под руководством немецкого специалиста разгромил «синих» со счетом 4:1. Эта победа стала 200-й в чемпионате Англии для Клоппа.

стал одним из 7 тренеров, добравшихся до этой отметки. Ранее это удалось , , Харри Реднаппу, Жозе Моуринью, Дэвиду Мойесу и .

Только испанец одержал 200 побед быстрее Клоппа – за 269 матчей (против 318).