Булыкин об игре против легенд «Барсы»: «Пуйоль в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим защитником»

Теги Дмитрий Булыкин Карлос Тевес премьер-лига Россия Барселона Карлес Пуйоль Ривалдо Нолито Футбол

Дмитрий Булыкин рассказал, как играл против легенд «Барселоны».

20 января в Китае прошел матч легенд мирового футбола и легенд «Барселоны». Булыкин выступал за команду мира, которая проиграла со счетом 1:3.

«Мы проиграли 1:3, но «Барселона» в порядке. Они постоянно тренируются, играют, постоянно участвуют в играх разных. В «Барсе» есть футболисты, которые закончили только недавно карьеру, но меня поразили другие.

Пуйоль, например, он в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим защитником. Катился и носился, и меня съел, и многих покусал. Просто до сих пор находится в хорошей форме, с «Барселоной» нам было тяжело, тем более, у нас многие не так активно тренируются, что стало видно сразу.

А там и Тевес, и Ривалдо, и Пуйоль, и в нападение вышел потом Нолито», – сказал бывший футболист сборной России.

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10 комментариев
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Если Пуйоль умрет, он пропустит максимум две недели©️ Уткин
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Дмитрий Булыкин - настоящая легенда мирового футбола
+15
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+14
А Тевес-то откуда в Барселоне взялся?
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+7
Ответ osho
А Тевес-то откуда в Барселоне взялся?
Он с Савиолой его перепутал наверняка.
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Ну хоть после карьеры Булыкин вышел на топ уровень и играет с лучшими 🤷‍♂️
+2
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+2
Из этой статьи я узнал, что Булыкин - легенда мирового футбола
+1
0
+1
почему сегодня не было новости что Хави 44 года исполнилось? все-таки Чемпион Мира и Европы. один из лучших полузащитников Мира
+1
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