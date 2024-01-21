Фулхэм – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 24 января

В среду, 24 января, сыграют Фулхэм и Ливерпуль в ответном матче полуфинале Кубка Английской Лиги.

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Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».

Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фулхэм – Ливерпуль

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Фулхэм – Ливерпуль