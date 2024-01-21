Фулхэм – Ливерпуль где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 24 января
В среду, 24 января, сыграют Фулхэм и Ливерпуль в ответном матче полуфинале Кубка Английской Лиги.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Крэйвен Коттэдж».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фулхэм – Ливерпуль
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Кубок английской лиги: все новости