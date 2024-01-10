Махачкалинское «Динамо» подписало колумбийского защитника Кампо бесплатно. Он играл в «Шахтере» Караганда
Центральный защитник Франсиско Кампо стал игроком махачкалинского «Динамо».
23-летний колумбиец перешел в дагестанский клуб свободным агентом, подписав контракт на 3,5 года, сообщает Metaratings.ru.
Ранее Кампо играл за карагандинский «Шахтер». В 22 матчах за казахстанский клуб на его счету 2 гола и 1 ассист.
После 20 туров «Динамо» лидирует в Мелбет Первой лиге, опережая идущих вторыми «Химки» на одно очко.
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