Махачкалинское «Динамо» подписало колумбийского защитника Кампо бесплатно. Он играл в «Шахтере» Караганда

Центральный защитник Франсиско Кампо стал игроком махачкалинского «Динамо».

23-летний колумбиец перешел в дагестанский клуб свободным агентом, подписав контракт на 3,5 года, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Кампо играл за карагандинский « ». В 22 матчах за казахстанский клуб на его счету 2 гола и 1 ассист.

После 20 туров « » лидирует в Мелбет Первой лиге, опережая идущих вторыми «Химки» на одно очко.

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