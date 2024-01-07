«Реал» выиграл в 5-й раз подряд. Поражений нет с сентября – 16 побед и 3 ничьих

Теги Реал Мадрид Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 19 матчей.

Команда Карло Анчелотти нанесла поражение «Арандине» (3:1) в Кубке Испании. Она победила в 5-й раз подряд.

В последний раз мадридцы уступали 24 сентября – «Атлетико» (1:3). С тех пор у них 16 побед и 3 ничьих в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Следующий матч – как раз против «Атлетико». Он пройдет в рамках Суперкубка Испании 10 января.

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1 комментарий
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Отличный ход набрали, и это в непростых условиях)) Главное не сбавлять темп.
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