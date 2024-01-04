Анчелотти о Гюлере: «Арда будет важным игроком в настоящем и будущем. Он получит свои минуты»
Карло Анчелотти уверен, что Арда Гюлер станет важным игроком для «Реала».
Во вчерашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0) Гюлер, впервые попавший в заявку на матч «Реала», не вышел на поле.
«С ним все в порядке, он спокоен и очень рад вернуться к работе с командой. Ему 18 лет, я помню об этом. Не переживайте, он будет очень важным игроком как в настоящем, так и в будущем.
Всем нужно набраться терпения. Я готов потерпеть, и он тоже. Он получит свои минуты», – сказал главный тренер «Реала».
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