Анчелотти о Гюлере: «Арда будет важным игроком в настоящем и будущем. Он получит свои минуты»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти уверен, что Арда Гюлер станет важным игроком для «Реала».

Во вчерашнем матче Ла Лиги против «Мальорки» (1:0) Гюлер, впервые попавший в заявку на матч «Реала», не вышел на поле.

«С ним все в порядке, он спокоен и очень рад вернуться к работе с командой. Ему 18 лет, я помню об этом. Не переживайте, он будет очень важным игроком как в настоящем, так и в будущем.

Всем нужно набраться терпения. Я готов потерпеть, и он тоже. Он получит свои минуты», – сказал главный тренер «Реала».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Стахович
Думали к 60 минуте возить Мальорку 3:0 и дать игровое время пареньку,но не тут то было
Да я бы и в таком случае не хотел парня выводить против этих дуболомов сразу после травм. Уж лучше дождаться кубкового матча.
+1
0
+1
Думали к 60 минуте возить Мальорку 3:0 и дать игровое время пареньку,но не тут то было
+1
-1
0
Главное что вроде бы от травм восстановился. А так, болелы уже заждались дебюта этого парня)
0
0
0
С Эдегором бы так.
0
0
0
Ответ Harut Hovsepyan
Да я бы и в таком случае не хотел парня выводить против этих дуболомов сразу после травм. Уж лучше дождаться кубкового матча.
Тоже небезопасно.Там для футболистов-любителей матч жизни и они будут прыгать под каждый мяч
0
0
0
Ответ Harut Hovsepyan
Да я бы и в таком случае не хотел парня выводить против этих дуболомов сразу после травм. Уж лучше дождаться кубкового матча.
ты видимо можешь предсказать в каком матче сломают, а в каком нет 👏🏼
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий