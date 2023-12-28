Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ. Избрание – в январе

Теги Милан Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу УАФ Андрей Павелко Футбол

Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ.

Кандидатуру 47-летнего украинца поддержали все постоянные члены Украинской ассоциации футбола (УАФ), имеющие право выдвижения кандидатов на пост президента организации.

Рабочая группа УАФ пришла к выводу, что кандидатура бывшего форварда «Милана» и сборной Украины, выигравшего «Золотой мяч» в 2004 году, отвечает необходимым требованиям и критериям.

Внеочередной конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации вместо находящегося в СИЗО Андрея Павелко, состоится 25 января 2024 года.

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16 комментариев
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Ответ S. A.
Я смотрю, там везде по одному кандидату на пост президента
То ли дело в России)
+7
-6
+1
Ответ S. A.
Я смотрю, там везде по одному кандидату на пост президента
То ли дело у нас в России, да?

Дюков в одно рыло на выборах был

Васильич так вообще просто глумится над самим понятием выборы. Сейчас возьмёт и снова Ксюшу выдвинет в соперники к себе. И все мизулины и Соловьев не пикнут
+3
-2
+1
Не повесили там пса того, что на Россию гнал ?)))
+6
-6
0
Ответ Барыга блинами
То ли дело в России)
Так в том-то и дело, что любят гнать на Россию, а у самих...
+4
-4
0
Ответ Zenith forever
А что, Шевченко согласился вернуться на Украину? Или будет свадебным генералом?
это в РФ не выехать не заехать обратно, Украина это Европа тут люди свободно могут жить в ЕС и вернуться назад
+5
-5
0
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