Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ. Избрание – в январе
Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ.
Кандидатуру 47-летнего украинца поддержали все постоянные члены Украинской ассоциации футбола (УАФ), имеющие право выдвижения кандидатов на пост президента организации.
Рабочая группа УАФ пришла к выводу, что кандидатура бывшего форварда «Милана» и сборной Украины, выигравшего «Золотой мяч» в 2004 году, отвечает необходимым требованиям и критериям.
Внеочередной конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации вместо находящегося в СИЗО Андрея Павелко, состоится 25 января 2024 года.
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Дюков в одно рыло на выборах был
Васильич так вообще просто глумится над самим понятием выборы. Сейчас возьмёт и снова Ксюшу выдвинет в соперники к себе. И все мизулины и Соловьев не пикнут