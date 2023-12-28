Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ. Избрание – в январе

Андрей Шевченко – единственный кандидат на пост президента УАФ.

Кандидатуру 47-летнего украинца поддержали все постоянные члены Украинской ассоциации футбола (УАФ), имеющие право выдвижения кандидатов на пост президента организации.

Рабочая группа УАФ пришла к выводу, что кандидатура бывшего форварда «Милана» и сборной Украины, выигравшего «Золотой мяч» в 2004 году, отвечает необходимым требованиям и критериям.

Внеочередной конгресс УАФ, на котором изберут нового президента организации вместо находящегося в СИЗО Андрея Павелко, состоится 25 января 2024 года.

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