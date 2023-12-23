Украинская «Оболонь» опровергла слухи о групповой повестке в военкомат. В клубе заявили, что у игроков бронь от мобилизации

Теги Чемпионат Украины по футболу Оболонь Политика Р-Спорт Футбол

Киевская «Оболонь» опровергла информацию о повестке в военкомат на 25 человек.

Ранее украинский журналист Михаил Спиваковский сообщил, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек от территориального центра комплектования.

«Информация, распространившаяся в публичной плоскости о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек, не соответствует действительности. Сообщаем о том, что сейчас ни одному из игроков команды не поступали повестки», – сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление клуба.

«Оболонь» также отметила, что в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

Отдельно отмечается, что «Оболонь», выступающая в чемпионате Украины, имеет статус критически важного предприятия и военнообязанные игроки клуба получили бронирование на период мобилизации.

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3 комментария
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Критически важное предприятие)))))))
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Простых мужиков варварски хватают на улице, тогда как высокие люди обворовывают страну до нитки
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А всё , поздно.
Фишка гениальная - попадаешь в зону вылета получаешь повестку в армию. Даже за гипотетическую такую возможность пацаны забегают як погани (как дурные)
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