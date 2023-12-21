Младший брат Мбаппе 16-летний Этан дебютировал за «ПСЖ» – вышел на 92-й против «Метца»

Младший брат провел первый официальный матч за «ПСЖ».

16-летний хавбек дебютировал за парижан в матче Лиги 1 с «Метцем» (3:1), выйдя на замену на 92-й минуте и проведя остаток игры на поле вместе с братом.

Также Мбаппе-младший выступает за « » U19. В 12 матчах сезона за юниорскую команду на его счету 3 гола и 2 ассиста.

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