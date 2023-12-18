Кьеллини об 1/8 ЛЧ: «Интер» не может бояться «Атлетико». Можно опасаться «Реала», «Сити» или «Баварии», но команде Симеоне они не уступают»

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Джорджо Кьеллини считает, что «Интер» не уступает «Атлетико».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такая команда, как «Интер», не может бояться «Атлетико».

Можно бояться «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити», но команда Индзаги не уступает команде Симеоне», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии в эфире Sky Sports.

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24 комментария
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Самая ровная пара 1/8. Шансы 50 на 50.
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Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
еще и без тренерской лицензии
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Все так
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Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
И как это протеворечит сказаному?
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Не самый плохой жеребий это точно. А вот Атлетам могло и больше повести.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Атлетико умеет играть с сильными командами, поэтому мне кажется они фавориты. Гризманн в огненной форме, как и Мората.
Так Интер в разы лучшей форме, чем Атлетико и на всех стадиях игры выглядит более цельной командой
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Опасаться надо всех, а вот бояться не надо никого.
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Интер фаворит так то
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Что там Мостовой думает?
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Ответ rigobersong
Интер рожей в газон 2 матча возил Ливерпуль, в т.ч. и на выезде в 10м, опыта не хватило и везения, единственная команда которая не стала под Сити подстраиваться и играла в атаку, но когда у тебя на замену при проигрыши выходит Белланова, ожидать многого не стоит:) Сейчас Интер стал еще сильнее, а уж Бавария вечный клиент Нерадзурри:))
пироснись что ты несешь..влажные фантазии..
+3
-3
0
Ответ rigobersong
Интер рожей в газон 2 матча возил Ливерпуль, в т.ч. и на выезде в 10м, опыта не хватило и везения, единственная команда которая не стала под Сити подстраиваться и играла в атаку, но когда у тебя на замену при проигрыши выходит Белланова, ожидать многого не стоит:) Сейчас Интер стал еще сильнее, а уж Бавария вечный клиент Нерадзурри:))
Барса тоже вечный клиент....
Баварии
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Ответ rigobersong
Интер рожей в газон 2 матча возил Ливерпуль, в т.ч. и на выезде в 10м, опыта не хватило и везения, единственная команда которая не стала под Сити подстраиваться и играла в атаку, но когда у тебя на замену при проигрыши выходит Белланова, ожидать многого не стоит:) Сейчас Интер стал еще сильнее, а уж Бавария вечный клиент Нерадзурри:))
Интер - Бавария: 4-6 победы и 1 ничья. Где тут хозяин, да и ещё вечный? Интересный факт: из 10 обоюдных побед лишь... одна домашняя!
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Ответ Николай Бойко
Все так
Воистину так - вчерашняя яркая победа над Штутгартом существенно подняла акции Баварии !
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Самая ровная пара 1/8. Шансы 50 на 50.
Атлетико умеет играть с сильными командами, поэтому мне кажется они фавориты. Гризманн в огненной форме, как и Мората.
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