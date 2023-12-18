Кьеллини об 1/8 ЛЧ: «Интер» не может бояться «Атлетико». Можно опасаться «Реала», «Сити» или «Баварии», но команде Симеоне они не уступают»
Джорджо Кьеллини считает, что «Интер» не уступает «Атлетико».
Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Такая команда, как «Интер», не может бояться «Атлетико».
Можно бояться «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити», но команда Индзаги не уступает команде Симеоне», – сказал бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии в эфире Sky Sports.
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Баварии