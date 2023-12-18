Матч «Борнмут» – «Лутон» переиграют полностью. Игра была прервана на 65-й минуте из-за остановки сердца у капитана гостей Локьера

Теги премьер-лига Англия травмы происшествия Лутон Борнмут календарь Том Локьер Здоровье Футбол

Матч «Борнмут» – «Лутон» будет переигран полностью.

Игра 17-го тура АПЛ была прервана на 65-й минуте при счете 1:1 из-за остановки сердца у капитана гостей Тома Локьера, который в итоге пришел в себя, но матч не был доигран.

Согласно регламенту Премьер-лиги, любой матч, отмененный с согласия главного арбитра, должен быть переигран. Дата и время переигровки будут определены позже.

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

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3 комментария
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а если бы счёт был 3-0 в пользу одной из команд? не совсем справедливое правило
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+6
Дай бог здоровья !!
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Непонятно зачем полностью, если бОльшая часть матча была сыграна.
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