Матч «Борнмут» – «Лутон» переиграют полностью. Игра была прервана на 65-й минуте из-за остановки сердца у капитана гостей Локьера

Матч «Борнмут» – «Лутон» будет переигран полностью.

Игра 17-го тура была прервана на 65-й минуте при счете 1:1 из-за остановки сердца у капитана гостей , который в итоге пришел в себя, но матч не был доигран.

Согласно регламенту Премьер-лиги, любой матч, отмененный с согласия главного арбитра, должен быть переигран. Дата и время переигровки будут определены позже.

Капитан «Лутона» пережил остановку сердца прямо на поле. Главное о страшном инциденте

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