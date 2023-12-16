Анчелотти о критике в адрес Хави: «Он хороший тренер. Нас судят по результату, всем все равно на метод. Это нужно принимать»

Карло Анчелотти прокомментировал слова Хави о том, что работать в «Барсе» сложно.

Ранее Хави неоднократно назвал «Барселону» «самым сложным клубом мира».

«Я не могу сказать, в каком клубе мира сложнее всего работать.

В целом для тренера вполне нормально получать критику. Нужно принимать это. Тренер может говорить, справедлива она или нет. Тренера судят по результату, всем все равно на его метод, умение управлять игроками. Все зависит лишь от того, побеждает он или нет, и мы должны это принимать.

Хави знает все это и умеет справляться с этим. Он хороший тренер», – сказал .

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