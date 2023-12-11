Гюндоган про 2:4: «Барса» проиграла из-за проблем в обороне, «Жирона» держала мяч даже под нашим прессингом. Они лидируют не случайно»
Илкай Гюндоган считает поражение от «Жироны» справедливым.
Вчера «Барселона» уступила в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом 2:4.
«Мы проиграли из-за проблем в обороне. Команда не защищалась должным образом. «Жирона» могла удерживать мяч даже под нашим прессингом.
Они на хорошем уровне, это правда, и у них есть решения на случай попадания под прессинг. Даже если мячом владеет другой игрок, они знают, куда бежать, прекрасно взаимодействуют друг с другом.«Жирона» лидирует не случайно», – сказал полузащитник «Барселоны».
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