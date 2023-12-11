Гюндоган про 2:4: «Барса» проиграла из-за проблем в обороне, «Жирона» держала мяч даже под нашим прессингом. Они лидируют не случайно»

Теги Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Жирона Футбол

Илкай Гюндоган считает поражение от «Жироны» справедливым.

Вчера «Барселона» уступила в матче 16-го тура Ла Лиги со счетом 2:4.

«Мы проиграли из-за проблем в обороне. Команда не защищалась должным образом. «Жирона» могла удерживать мяч даже под нашим прессингом.

Они на хорошем уровне, это правда, и у них есть решения на случай попадания под прессинг. Даже если мячом владеет другой игрок, они знают, куда бежать, прекрасно взаимодействуют друг с другом.«Жирона» лидирует не случайно», – сказал полузащитник «Барселоны».

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17 комментариев
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Кюнде косячит раз за разом, но Хави снимает с игры Кристенсена, который играл хорошо)) гений
+18
-4
+14
Ответ Aleksandr Danilov
Потому что надо ставить Педри на его место ниже, чтобы он был всегда с мячем, а толстую задницу Гюндогана посадить на лавку
Гюндо лучший игрок в барсе был вчера
+8
-3
+5
Беги обратно в МС. Спасайся)
+8
-4
+4
Барса проиграла матч в том числе и из-за того, что ты, Гюндоган, запорол несколько неплохих моментов. вы вообще все хороши были!
+3
0
+3
Отличный матч получился . Конечно Барселона проиграла , но очень рад за Жирону . С такой игрой они на многое способны , главное чтобы зимой не потеряли игроков . На счёт Барсы - сезон скорее всего проиграл, но в кубке шансы есть . Честно - будем реалистами .
+2
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+2
с Хави нужно прощаться. За весь период в Барселоне было буквально несколько отличных матчей. в остальном же либо отскок, либо вата ...
+1
-1
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Сейчас опять на него нападать начнут, как смеет критиковать партнёров мол.
Послушали бы лучше
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Ответ Дядя ТУРА
Кюнде косячит раз за разом, но Хави снимает с игры Кристенсена, который играл хорошо)) гений
Кристенсен только только восстановился от травмы
+1
-1
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Ответ Дядя ТУРА
Кюнде косячит раз за разом, но Хави снимает с игры Кристенсена, который играл хорошо)) гений
Так он первый гол привез открыв коридор для вертикальной передачи. Почти брат дисаси
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Ответ Iamliam
Так он гол забил и по стате был лучшим игроком матча: больше всех передач, точность чуть ниже чем у ДеЙонга(но это за счет большего количества передач), больше всех ключевых передач(5), нанес больше всех ударов(точнее у них с Рафой по 8, но Гюндоган так-то цпз).
Стоит эта стата того, чтобы убрать Педри с его позиции? Нет. Хотя согласен, это не самая большая проблема. Нападение - ад. Пшека надо на свалку было ещё в прошлом сезоне, Рафинья хуже Эза Абде на голову
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Ответ Рауан Турсунов
Гюндо лучший игрок в барсе был вчера
Турок вообще выглядит хорошо в Барсе в большинстве матчей
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Ответ marshalericsson1357
с Хави нужно прощаться. За весь период в Барселоне было буквально несколько отличных матчей. в остальном же либо отскок, либо вата ...
Ладно отличных матчей . Все игроки купленные при нем играют намного хуже , чем в прошлых клубах . Да что говорить - все деградирует.
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