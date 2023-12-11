Гюндоган про 2:4: «Барса» проиграла из-за проблем в обороне, «Жирона» держала мяч даже под нашим прессингом. Они лидируют не случайно»

Илкай Гюндоган считает поражение от «Жироны» справедливым.

Вчера « » уступила в матче 16-го тура со счетом 2:4.

«Мы проиграли из-за проблем в обороне. Команда не защищалась должным образом. «Жирона» могла удерживать мяч даже под нашим прессингом.

Они на хорошем уровне, это правда, и у них есть решения на случай попадания под прессинг. Даже если мячом владеет другой игрок, они знают, куда бежать, прекрасно взаимодействуют друг с другом.« » лидирует не случайно», – сказал полузащитник «Барселоны».

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