Деку о поражении «Барсы»: «Жирона» знала, за что играет – мы старались, но у нас ничего не вышло. Чемпионат длинный, ничего еще не решено»

Теги Барселона Деку Ла Лига Жирона Футбол

Деку прокомментировал поражение от «Жироны».

В 16-м туре Ла Лиги Барселона» уступила со счетом 2:4. «Жирона» стала единоличным лидером турнирной таблицы и оторвалась от «блауграны» на 7 очков.

«Мы провели плохой матч, мы были недостаточно сильны, это сказалось на нас.

Начало было хорошим, но подвела реализация, мы рано пропустили и были недостаточно сильны, чтобы выиграть матч. Они знают, за что играют, мы старались, но у нас ничего не вышло.

Мы должны бороться – ничего еще не решено, чемпионат длинный, но это был важный матч против прямого соперника, который мы не смогли выиграть», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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25 комментариев
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Ответ Этот Райола хочет денег
Скажи мне кто-нибудь лет 5 назад, что Барсу будут грубо метелить в своей вотчине, в Каталониии, а возглавлять таблицу Ла Лиги будет не она, а Жирона- я бы ему и себе вызвал неотложку
Ой, да ладно вам. Будто мало в истории было взлетов и падений, как и неожиданных лидеров
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коротко про игру: атака транжирила моментов, полузащита сыграла хорошо, в обороне Араухо не только не спасал Криса и Кунде после очередных их косяков, он в этой игре и за себя играл коряво.. редкий случае, когда уругваец проводит провальную игру. вот и проходной двор в обороне!
+4
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+4
Лапорта вчера уже чемпионство отпраздновал
+3
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Ответ Этот Райола хочет денег
Скажи мне кто-нибудь лет 5 назад, что Барсу будут грубо метелить в своей вотчине, в Каталониии, а возглавлять таблицу Ла Лиги будет не она, а Жирона- я бы ему и себе вызвал неотложку
Болею за Барселону с 1996 года. И поверьте мне, у Барсы бывали куда более тяжёлые периоды ( я про игровые, а не финансовые), и метелили каталонцев куда серьёзнее и больнее) Помню, как в школу не хотел идти после 0:3 и 0:4 от Динамо Киев) Забавно, что между этим двумя матчами Барса обыграла Реал на Бернабеу 3:2) Так что всякое бывало. Взлёты и падения - это жизнь)
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конечно не решено,будете так играть,и четвёртое место будет за счастье (Реал Сосьедад не дремлет)
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Чемпионат длинный - главное остаться в четвёрке. Сейчас это цель выглядит более достойной , чем чемпионство . Конечно надежда умирает последней , но от игры Хави почему-то тошнит . Все игроки деградирует и становятся только хуже . Может это конечно такой план , после нового года все выйдут на максимум и Барселона снова станет Барселоной . Хочется верить , но есть много но .
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уже все решено, дальше будет только хуже
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Потому что запаса прочности ноль, любая нормальная команда , которая играет в атаку и прессинг давит эту Барсу
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Ответ Этот Райола хочет денег
Скажи мне кто-нибудь лет 5 назад, что Барсу будут грубо метелить в своей вотчине, в Каталониии, а возглавлять таблицу Ла Лиги будет не она, а Жирона- я бы ему и себе вызвал неотложку
А что такого-то? Тем более, что и Эспаньол иногда в еврокубки залетал. А до нулевых Реал с Барсой собирали не по 90% чемпионств Лиги, а сильно меньше. Так что нечему удивляться, если ещё через 5 лет привычная топ-3 сильно изменится.
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Ответ NartApsua
Болею за Барселону с 1996 года. И поверьте мне, у Барсы бывали куда более тяжёлые периоды ( я про игровые, а не финансовые), и метелили каталонцев куда серьёзнее и больнее) Помню, как в школу не хотел идти после 0:3 и 0:4 от Динамо Киев) Забавно, что между этим двумя матчами Барса обыграла Реал на Бернабеу 3:2) Так что всякое бывало. Взлёты и падения - это жизнь)
Да тут больше про Жирону. Кто бы мог подумать что они будут первыми, пусть и на данном этапе, плюс обыграют Барсу в её доме
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Ответ JENNINGS
Пока вообще непонятно, за счёт чего «Барселона» может сражаться за чемпионство. Игра уже близка к периоду Кумана, всё упирается в навесы на Левандовски, главный тренер на посту уже 2 года, а вместо прогресса мы только слышим «команда строится», «солнце взойдёт», «футболка тяжёлая» Понятно, что «Барса» закончит, скорее всего, в топ-3, но чтобы обойти и «Мадрид», и «Жирону», и даже «Атлетико», это надо на 3 головы выше прыгнуть. Посмотрим
ты видел игры при Кумане, или просто пытаешься быть умником?! дружище, при Кумане,в первом его сезоне, Лео,Педри и Френки тащили остальных дохлых, это худшее время.. повезло что Лео собрался к ноябрю и выдал мощный второй отрезок. конечно против топов три игрока ничего не cмогли сделать но где могли тащили. и заметь, как только Лео ушел, команда забуксовала и Куман был уволен уже к ноябрю.. команда при Хави намного лучше, хотя, должен признать, это тоже далеко от топового футбола. но сравнивать с командой Кумана - мог только абсолютно не разбирающийся в футболе чел!
а насчет чемпионата,не надо прыгать выше головы, у этой Барсы есть класс но нет хладнокровие последней стадии атаки! возьмем три игры против Реала,Жироны и АТМ, везде Барса играла лучше соперника, но выиграли только матрасников.. такое бывает, возможно во втором круге повезет. да и, сколько бы игр Жироны не смотрел, нет в Hих веры, они еще не мало раз потеряют очки, главное догнать Реал, 5 очковый отрыв когда еще 20 туров... нелегко но это вполне возможно и не надо тут прыгать выше головы.
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Ответ JENNINGS
Нет стабильности у «Барселоны» в игре. На одну удачную игру - 2-3 средние и ниже. «Барса» выигрывала там, где по игре вообще не должна была набирать даже 1 бал (с «Сосьедадом»), ничья с «Райо», безнадёга в ЛЧ с «Шахтёром». И эти матчи были вот, только что. Понятно, что и «Жирона», и «Мадрид» будут терять очки, но где гарантии, что «Барса» весной при таком раскладе догонит и оторвётся от них?
дружище, стабильности нет и у Реала,Сити Баварии и Ливера, и у всех, почти.. . если что я тебе напомню, Барса почти 2 месяца играла без шестерых игроков основы, играли вполне сносно, а терять начали когда оптом вернулись. тут вообще то был не спад формы а игроки основы вернулись и набирали форму.. сейчас набрали, и уже начинают играть нормально, но в последнем матче реализация и оборона подвела, такое бывает, эксперимент Хави в обороне провалился(тот кто смотрел, поймет). с РС и Шахтером сыграли плохо, но у кого там стабильно хорошо? не только весной догоняют, догнать могут и зимой, возможно, даже до конца отпуска к новому году будет уже отрыв минимальный, ибо и в Реале нет уверенности, а Жирона, как бы люди не хотели сказку "лестера" они хороши, но не настолько чтоб стабильно набирать очки. пока фарт удача на их стороне но надолго ли?.. посмотрим!
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Ответ b_arfa
Принципиален, но не решающим, барса хорошо так то играла в атаке, но в обороне пропустила детские голы, к тому же Барселона лидеры в топ 5 лигах по созданным моментам, если во второй части сезона этот аспект хоть немного улучшат, все шансы
Не совсем с тем, похоже, сравниваешь. Барса вроде претендует на топ клуб и былое величие.
И у ее фанатов ожидание, возвращение той самой Барсы, которая как минимум уничтожала середняков и явный претендент на титул.

Нынешняя Барса с ожиданием, возьмет не возьмет трофей.
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Ответ b_arfa
Глупо сравнивать ту и эту Барсу, футбол в целом поменялся в том числе и обороне, Хави не Гвардиола, Педри не Иньеста, о влиянии Месси тут даже говорить нет смысла. Команда по сути с чистого листа начала при этом выигрывая трофеи пусть и внутренние, думаю тут просто время нужно, МЮ, Милан уже как десятилетия не могут стать кем были
По сути вы смирились с нынешними реалиями) и запросы и ожидания небольшие.

А в команде вроде многообещающее будущее в лице Педри, Ямала.
Когда-то и Иньеста и Хави выходили молодыми в составе Барсы.

МЮ, Милан и на этом примеры закончились? Там ниже фанат с 1996 года и он видел падения Барсы и похлеще.
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Ответ TAGAY
коротко про игру: атака транжирила моментов, полузащита сыграла хорошо, в обороне Араухо не только не спасал Криса и Кунде после очередных их косяков, он в этой игре и за себя играл коряво.. редкий случае, когда уругваец проводит провальную игру. вот и проходной двор в обороне!
Полузащита , так же как и атака ( за исключением Педри и Рафиньи) вчера сыграла просто ужасно без мяча .
Это даже не плохо , а именно ужасно.
Все проблемы вчерашней игры в обороне именно от этого.
Нет не единой надежды на то, что Кунде , Кристенсен и вчера даже Араухо могли бы всегда выигрывать единоборства один в один у соперника при численном равенстве , или сдерживать команду соперника , когда у всех игроков атаки соперника есть и время подумать и пространство куда бежать, а они еще и все находятся лицом к чужим воротам.

При этом я никого не упрекаю в отсутствии желания играть/давить/отбирать.
Проблема лишь в бестолковости, рассинхроне действий игроков и (часто) несвоевременности начала прессинга, либо момента попытки отбора.
Жирона спокойно выдергивала по несколько ( от 3 до 6 и даже 7) игроков Барсы в небольшую зону, а потом одной или двумя передачами спокойно обрезала всю эту гоп-компанию , напоминавшую вчера ЕРАЛАШ.

Абсолютно худшая игра Барсы в сезоне по игре в обороне и, наверное лучшая -- с точки зрения разнообразия инструментов вскрытия в атаке
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