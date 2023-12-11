Деку о поражении «Барсы»: «Жирона» знала, за что играет – мы старались, но у нас ничего не вышло. Чемпионат длинный, ничего еще не решено»
Деку прокомментировал поражение от «Жироны».
В 16-м туре Ла Лиги Барселона» уступила со счетом 2:4. «Жирона» стала единоличным лидером турнирной таблицы и оторвалась от «блауграны» на 7 очков.
«Мы провели плохой матч, мы были недостаточно сильны, это сказалось на нас.
Начало было хорошим, но подвела реализация, мы рано пропустили и были недостаточно сильны, чтобы выиграть матч. Они знают, за что играют, мы старались, но у нас ничего не вышло.
Мы должны бороться – ничего еще не решено, чемпионат длинный, но это был важный матч против прямого соперника, который мы не смогли выиграть», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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а насчет чемпионата,не надо прыгать выше головы, у этой Барсы есть класс но нет хладнокровие последней стадии атаки! возьмем три игры против Реала,Жироны и АТМ, везде Барса играла лучше соперника, но выиграли только матрасников.. такое бывает, возможно во втором круге повезет. да и, сколько бы игр Жироны не смотрел, нет в Hих веры, они еще не мало раз потеряют очки, главное догнать Реал, 5 очковый отрыв когда еще 20 туров... нелегко но это вполне возможно и не надо тут прыгать выше головы.
И у ее фанатов ожидание, возвращение той самой Барсы, которая как минимум уничтожала середняков и явный претендент на титул.
Нынешняя Барса с ожиданием, возьмет не возьмет трофей.
А в команде вроде многообещающее будущее в лице Педри, Ямала.
Когда-то и Иньеста и Хави выходили молодыми в составе Барсы.
МЮ, Милан и на этом примеры закончились? Там ниже фанат с 1996 года и он видел падения Барсы и похлеще.
Это даже не плохо , а именно ужасно.
Все проблемы вчерашней игры в обороне именно от этого.
Нет не единой надежды на то, что Кунде , Кристенсен и вчера даже Араухо могли бы всегда выигрывать единоборства один в один у соперника при численном равенстве , или сдерживать команду соперника , когда у всех игроков атаки соперника есть и время подумать и пространство куда бежать, а они еще и все находятся лицом к чужим воротам.
При этом я никого не упрекаю в отсутствии желания играть/давить/отбирать.
Проблема лишь в бестолковости, рассинхроне действий игроков и (часто) несвоевременности начала прессинга, либо момента попытки отбора.
Жирона спокойно выдергивала по несколько ( от 3 до 6 и даже 7) игроков Барсы в небольшую зону, а потом одной или двумя передачами спокойно обрезала всю эту гоп-компанию , напоминавшую вчера ЕРАЛАШ.
Абсолютно худшая игра Барсы в сезоне по игре в обороне и, наверное лучшая -- с точки зрения разнообразия инструментов вскрытия в атаке