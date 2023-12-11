Деку о поражении «Барсы»: «Жирона» знала, за что играет – мы старались, но у нас ничего не вышло. Чемпионат длинный, ничего еще не решено»

Деку прокомментировал поражение от «Жироны».

В 16-м туре Ла Лиги Барселона» уступила со счетом 2:4. « » стала единоличным лидером турнирной таблицы и оторвалась от «блауграны» на 7 очков.

«Мы провели плохой матч, мы были недостаточно сильны, это сказалось на нас.

Начало было хорошим, но подвела реализация, мы рано пропустили и были недостаточно сильны, чтобы выиграть матч. Они знают, за что играют, мы старались, но у нас ничего не вышло.

Мы должны бороться – ничего еще не решено, чемпионат длинный, но это был важный матч против прямого соперника, который мы не смогли выиграть», – сказал спортивный директор «Барселоны».

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