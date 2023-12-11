«Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» Линекер о Ла Лиге

Теги Барселона Гари Линекер Ла Лига Жирона Футбол

Гари Линекер оценил победу «Жироны» над «Барселоной» (4:2) в Ла Лиге.

«О боже! Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует в Ла Лиге с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» – написал экс-форвард «Барселоны».

«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

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«Жирона» обыграла «Барсу» и лидирует в Ла Лиге. Верите, что удержатся?
5000 голосов
Да, могут стать чемпионами
26%
Жирона
Нет, но пройдут в ЛЧ
63%
Реал
Будут вне топ-4
11%
Барселона

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33 комментария
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Приятно было наблюдать,как скромная Жирона на классе декласснула самый кабинетный клуб в истории футбола
Теперь за чемпионство борются два клуба)
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-12
+13
Удачи лучшему клубу Каталонии! Вне зависимости от клубных симпатий, я считаю, что все мы желаем «Жироне» добиться максимального результата! Станут чемпионами - будет сказка, выйдут в ЛЧ - также достойный результат!💪
+18
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+9
Ответ scaryclown/
Комментарий скрыт
Как успехи разыгрывать титул с 4 места? )))
+10
-2
+8
Да ещё с таким французским названием - "Жирона". Мне всё кажется что они из французской Лиги 1)
Маленькие гиганты большого футбола.
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А что удивительного? Первый каталонский, обыграл второго каталонского
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Так еще и в красивом атакующем стиле одержали победу, фантастика!
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смотрел матч, стоит сказать, что игра у них поставлена. Молодцы. Тут не столько барса слаба, сколько Жирона в форме)
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А пусилона это гигант что ли?)))
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Ответ HK Traktor
Че там Хави сказал? Какие сегодня отмазоны?
30 раз ударили и не повезло)
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Ответ бек саидов
Ничего удивительного.Жирона не очень то и маленькая уже , если учитывать, что они в Сity group.Усилии Пепа должны были давать результаты , вот и дают.Рад за Жирону, рад, за каталонцев
Пеп тут причем? Митчел - вот, кто творец этого успеха.
+1
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+1
Ответ бек саидов
скорее у мадрида.Был один хозяин, появился второй.Обе из Каталонии.
Мадрид хозяин Каталонии в этом сезоне 3-0 Жирону и 2-1 Бчк,
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Ответ бек саидов
не с Реалом играла жирона.Жирона- Каталония , и если бьет Мадрид, то каталонцы только за. Был один хозяин мадрида, считай что уже две.Как каталонцы будут делить Мадрид, это вопрос, внутренный вопрос.
2:1
3:0
Реал в этом сезоне (да и в принципе в истории) хозяин Каталонии)
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Ответ Юсуф Тайсумов
думаю самый кабинетный клуб это тот в чью пользу засчитали два гола с метровых оффсайдов в матче с Баварией и в чью пользу дали левейшую в истории футбола пенку в матче с юве когда тот насиловал сливок 3:0
Нет сынок,самый кабинетный это тот,который официально пойман на заносе боссу судей и скоро за это будет слит в сегунду)
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Ответ wshnmn
30 раз ударили и не повезло)
31 тоже не повезло
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Ответ Юсуф Тайсумов
думаю самый кабинетный клуб это тот в чью пользу засчитали два гола с метровых оффсайдов в матче с Баварией и в чью пользу дали левейшую в истории футбола пенку в матче с юве когда тот насиловал сливок 3:0
Эвребе, Айтекин.
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Жирона конце сезона потеряет лидерство, хотя я за Жирону!
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Че там Хави сказал? Какие сегодня отмазоны?
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Боль ригоберки
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У барсы новый хозяин.
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