«Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» Линекер о Ла Лиге

Гари Линекер оценил победу «Жироны» над «Барселоной» (4:2) в Ла Лиге.

«О боже! Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует в Ла Лиге с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» – написал экс-форвард «Барселоны».

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