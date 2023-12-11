«Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» Линекер о Ла Лиге
Гари Линекер оценил победу «Жироны» над «Барселоной» (4:2) в Ла Лиге.
«О боже! Маленькая «Жирона» обыграла в гостях «Барселону» и лидирует в Ла Лиге с 2-очковым отрывом. Вот это сюжет!» – написал экс-форвард «Барселоны».
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3:0
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