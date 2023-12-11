Тренер «Жироны» после 4:2 с «Барсой»: «Первая цель была – не вылететь. Теперь мы хотим играть в Европе»
Тренер «Жироны» высказался о победе над «Барселоной» (4:2).
«Мы счастливы. Это отличная «Барса». Была игра деталей.
В первом тайме мы были связаны доминированием «Барселоны», но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее.
Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но менталитет у нас очень хороший. Я очень рад провести 100 матчей в Ла Лиге и одержать первую победу над «Барселоной».
Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа – мы верим, что способны на многое.
Первая цель была – обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать все возможное», – сказал Мичел Санчес.
«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Кричал на своих футболистов после плохих комбинаций и ошибок
Дали доиграть этот Чемпионат :
А там уж будет спад и какой или нет - сосем другое дело .
С ними Ла Лига заиграла новыми красками
Просто не повезло сегодня Барселоне !
А при счёте 1:3 за 5 минут до конца:
Ничья возможна и не удивит )