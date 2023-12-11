Тренер «Жироны» после 4:2 с «Барсой»: «Первая цель была – не вылететь. Теперь мы хотим играть в Европе»

Тренер «Жироны» высказался о победе над «Барселоной» (4:2).

«Мы счастливы. Это отличная «Барса». Была игра деталей.

В первом тайме мы были связаны доминированием «Барселоны», но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее.

Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но менталитет у нас очень хороший. Я очень рад провести 100 матчей в Ла Лиге и одержать первую победу над «Барселоной».

Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа – мы верим, что способны на многое.

Первая цель была – обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать все возможное», – сказал .

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