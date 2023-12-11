Тренер «Жироны» после 4:2 с «Барсой»: «Первая цель была – не вылететь. Теперь мы хотим играть в Европе»

Теги Барселона Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Тренер «Жироны» высказался о победе над «Барселоной» (4:2).

«Мы счастливы. Это отличная «Барса». Была игра деталей.

В первом тайме мы были связаны доминированием «Барселоны», но после перерыва мы хорошо распоряжались мячом. Моменты были и у них, и у нас, но мы были точнее.

Темп игры был очень высоким, нам было трудно, но менталитет у нас очень хороший. Я очень рад провести 100 матчей в Ла Лиге и одержать первую победу над «Барселоной».

Мы ожидали больших трудностей, особенно в первом тайме, но у моей команды есть душа – мы верим, что способны на многое.

Первая цель была – обезопасить себя от вылета. Теперь мы хотим играть в Европе и постараемся сделать все возможное», – сказал Мичел Санчес.

«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

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30 комментариев
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Было бы здорово увидеть лучшую команду Каталонии в ЛЧ
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Очень хотелось бы увидеть вас в еврокубках. Какая полная и цельная игра, просто обалдеть
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Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий скрыт
Он же про лучшую команду Каталонии говорит, а не про третью. Причем тут барса?
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Даже Григорян в студии Окко слега прибалдел
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Где-то на Сардинии улыбнулся Раньери)
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Крутой тренер
Кричал на своих футболистов после плохих комбинаций и ошибок
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Ответ Yubaba
Очень хотелось бы увидеть вас в еврокубках. Какая полная и цельная игра, просто обалдеть
Главное чтобы зимой не разобрали состав !
Дали доиграть этот Чемпионат :
А там уж будет спад и какой или нет - сосем другое дело .
С ними Ла Лига заиграла новыми красками
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Красота, а не игра первого каталонского: эта Жирона заслуживает любви болельщиков разных клубов
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Судя по счету было весело
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Ответ GuruFutbola
Сядь уже на него, все мысли об одном
о позоре рИчага?
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Ответ DeltaForce
Где-то на Сардинии улыбнулся Раньери)
Жирона еще не стала чемпионом.
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Ответ GuruFutbola
Да, вытащи его из-за щеки)
Не хочу,мне нравится как своим 😮 работают рИчажные!👌😂
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Ответ GuruFutbola
Разница между забитыми голами и xG (ожидаемыми голами) в Ла Лиге: • «Жирона»: 7.4 • «Меньше Чем Клуб»: 5 • «Атлетико Мадрид»: 4.3 • «Барселона»: -4,9 Дикое невезение Барсы, во втором круге должны забирать свое и выходить на первое место
Давай поспорим,что рИчаг везде провалится?
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Ответ chiscuid
Комментарий удален пользователем
это мадриаутизм:))
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Ответ фк кабинет
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Pertinax Gandi
Даже Григорян в студии Окко слега прибалдел
На Сетанте комментатор до 4 гола говорил словами Хави :
Просто не повезло сегодня Барселоне !
А при счёте 1:3 за 5 минут до конца:
Ничья возможна и не удивит )
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Жирона очень красиво играла ...
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Достижения Гвардиолы безусловно крутые и он один из лучших тренеров мира, если не лучший. Но смог бы он привести Жирону к первому месту к 16 туру с Эриком Гарсией в основе?
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Отличная игра от Жироны. Могли и 5-6 забивать. Простили во многих моментах.
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Комментарий удален пользователем
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