«Жирона» обладает достаточным качеством, чтобы выиграть Ла Лигу. Отличная команда». Араухо после 2:4

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Жироны».

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.

«Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.

Это правда, что мы много говорим об обороне, но это относится ко всей команде, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.

« » – отличная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его», – сказал .

Защитник «Барселоны» играл в маске в связи с трещиной в скуле.

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