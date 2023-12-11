«Жирона» обладает достаточным качеством, чтобы выиграть Ла Лигу. Отличная команда». Араухо после 2:4

Теги Барселона Ла Лига Жирона Рональд Араухо Футбол

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Жироны».

Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.

«Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.

Это правда, что мы много говорим об обороне, но это относится ко всей команде, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.

«Жирона» – отличная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его», – сказал Араухо.

Защитник «Барселоны» играл в маске в связи с трещиной в скуле.

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17 комментариев
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Ответ Стахович
В четвёртом голе знаешь где Араухо был?Стоял в центральном круге,в метре от соперника,который подавал штрафной.Он был ближе к воротам соперника,чем все игроки барсы.Круто,да?)Постоянно выпендривается и бегает в атаку
Наверное он был там потому, что Рональд высокорослый игрок, который в случае перехвата может сыграть головой в штрафной, и Барселоне нужно было сравнивать счет, не задумывались ?)
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Ответ Стахович
Бавария после вчерашнего бенефиса привозов Араухо,передумала и переключилась на Умтити
Араухо вчера привез только третий гол - он должен был выигрывать верховую борьбу у Стуани, а не стоять как вкопанный в надежде что мяч сам найдет его голову.

В остальных моментах там был просто расстрел: в первом голе Кристенсон провалился, во втором голе в принципе не было никого в зоне у штрафной и Гутьеррес спокойно был, в четвертом голе вообще просто все пошло не так: оставили зону, в которую ворвался тот же Гутьеррес, потом неудачное касание от Ямаля и Стуани просто надо было попасть в ворота после подачи Савио.
+6
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+4
По правилам спортса - это "Жирона Цыганкова и Довбика". Редакторы спортса, почему вас надо поправлять?!
+4
-1
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Ответ Real_v_dushe
Если Араухо играет также, как он играет против Реала и Жироны, и в остальных матчах, то это днище, а не защитник.
Ну вчера, вся оборона провалилась, допустим, взять того же Рюдигера или Алабу, говорят топовые защитники, но и выдают тоже матчи не очень.)))
+5
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Ответ Кирилл
Араухо вчера привез только третий гол - он должен был выигрывать верховую борьбу у Стуани, а не стоять как вкопанный в надежде что мяч сам найдет его голову. В остальных моментах там был просто расстрел: в первом голе Кристенсон провалился, во втором голе в принципе не было никого в зоне у штрафной и Гутьеррес спокойно был, в четвертом голе вообще просто все пошло не так: оставили зону, в которую ворвался тот же Гутьеррес, потом неудачное касание от Ямаля и Стуани просто надо было попасть в ворота после подачи Савио.
В четвёртом голе знаешь где Араухо был?Стоял в центральном круге,в метре от соперника,который подавал штрафной.Он был ближе к воротам соперника,чем все игроки барсы.Круто,да?)Постоянно выпендривается и бегает в атаку
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Ответ Кирилл
Наверное он был там потому, что Рональд высокорослый игрок, который в случае перехвата может сыграть головой в штрафной, и Барселоне нужно было сравнивать счет, не задумывались ?)
Что за бред?Его голова нужна была в своей штрафной,куда грузила мяч Жирона.А в контратаку должны бегать Ферран,Фермин и Ямаль.Чтобы не делал этот бездарь,вам всё божья роса
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Ответ Кирилл
В какую "контратаку" ?) В концовке матча Барселона начала делать навал в штрафную Жироны, что вылилось в гол Гюндогана. Посмотрите момент, когда Левандовски промахнулся на 92-й минуте - Араухо играл уже в штрафной в паре с Робертом. Такое ощущение, что вы никогда в жизни не видели, когда для достижения нужного результата ЦЗ уходили в нападение )
Ты адекватный вообще?Посмотри последний гол Жироны

https://youtu.be/f0QkwvP-T1E?si=bMF72a5uxH9z09_P
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Ответ FanRocstar
Ну вчера, вся оборона провалилась, допустим, взять того же Рюдигера или Алабу, говорят топовые защитники, но и выдают тоже матчи не очень.)))
Видел царский подкат Алабы в матче с Бетисом?А Рюдигер вообще лучший защитник Ла Лиги.Реал меньше всех пропускает,играя постоянно без замен во всех турнирах с этими двумя,в то время как у других Кунде,Араухо,Кристенсен,Иньиго.Так что очередной бред
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Ответ Стахович
Жирона вынесла барселону и имеет отрыв в 7 очков.Ну хоть сейчас кулес признает,что она первый клуб Каталонии?
А где была Жирона? В прошлом сезоне 😂😂?
Тем более, это их первая победа над Барсой.
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Ответ FanRocstar
А где была Жирона? В прошлом сезоне 😂😂? Тем более, это их первая победа над Барсой.
Дай ей Бартомеу и деньги - и увидишь)))!!!😃😃
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