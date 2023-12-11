«Жирона» обладает достаточным качеством, чтобы выиграть Ла Лигу. Отличная команда». Араухо после 2:4
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Жироны».
Бело-красные одержали победу в матче 16-го тура Ла Лиги (4:2). Команда Мичела Санчеса лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко.
«Маска меня очень беспокоила. Мне было неудобно, и я решил ее снять.
Это правда, что мы много говорим об обороне, но это относится ко всей команде, прессинг очень важен. Когда у нас отбирают мяч, это неприятно.
«Жирона» – отличная команда. Чемпионат очень длинный, но они обладают достаточным качеством, чтобы выиграть его», – сказал Араухо.
Защитник «Барселоны» играл в маске в связи с трещиной в скуле.
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В остальных моментах там был просто расстрел: в первом голе Кристенсон провалился, во втором голе в принципе не было никого в зоне у штрафной и Гутьеррес спокойно был, в четвертом голе вообще просто все пошло не так: оставили зону, в которую ворвался тот же Гутьеррес, потом неудачное касание от Ямаля и Стуани просто надо было попасть в ворота после подачи Савио.
https://youtu.be/f0QkwvP-T1E?si=bMF72a5uxH9z09_P
Тем более, это их первая победа над Барсой.