Левников и Москалев сегодня обслужат матч «Аль-Ахли» – «Аль-Раэд» в саудовской лиге

Бригада российских судей обслужит матч саудовской лиги.

На матче «Аль-Ахли» – «Аль-Раэд» сегодня будет работать бригада российских рефери.

В нее вошли Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, на ВАР – Владимир Москалев. Резервный и АВАР — местные судьи.

В этом туре в саудовской лиге также работали судьи из Аргентины и Гондураса.

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