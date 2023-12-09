Левников и Москалев сегодня обслужат матч «Аль-Ахли» – «Аль-Раэд» в саудовской лиге

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Аль-Раэд Владимир Москалев Кирилл Левников Андрей Веретешкин Егор Болховитин Футбол

Бригада российских судей обслужит матч саудовской лиги.

На матче «Аль-Ахли» – «Аль-Раэд» сегодня будет работать бригада российских рефери.

В нее вошли Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин, на ВАР – Владимир Москалев. Резервный и АВАР — местные судьи.

В этом туре в саудовской лиге также работали судьи из Аргентины и Гондураса.

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4 комментария
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Удачи мужикам в Саудовской Аравии !
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По саудовским школам должны ходить мужички и приглашать на этот приехавший с гастролями цирк
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результат визита президента
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Обслужат тут ключевое слово!
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