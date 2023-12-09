Бетис – Реал Мадрид: прогноз на матч 09.12.2023, чемпионат Испании, Ла Лига

В субботу, 9 декабря, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье состоится поединок 16 тура испанской Ла Лиги. Местный Бетис будет принимать гостей из столицы – Реал. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Бетиса с форой +1 (1,57).

Бетис

«Огурцы» набрали впечатляющую форму. В последних 16 матчах с учетом всех соревнований подопечные опытнейшего Мануэля Пеллегрини потерпели лишь одно поражение. Перед встречей с Реалом «зеленые» провели встречу со скромным клубом Вильяновенсе в Кубке Испании. Бетис хоть и со скрипом, но все же прорвался в следующий раунд турнира, победив со счетом 2:1.

Что касается Примеры, то после 15 туров кампании севильцы располагаются на 7 строчке в турнирной таблице и ведут борьбу за место в еврокубках.

Также следует добавить, что «огурцы» находятся в шаге от того, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв первое место в своей группе, где также выступают Рейнджерс, пражская Спарта и кипрский Арис Александра Кокорина.

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Реал

«Бланкос» переживают серьезный кадровый кризис. На сегодняшний день в лазарете «королевского клуба» находятся восемь (!) футболистов: Куртуа, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Модрич, Гюлер и Винисиус Жуниор. К слову, «турецкий Месси» Арда Гюлер вообще не провел ни одного официального матча в составе «сливочных».

Невзирая на проблемы, Реал лидирует в Ла Лиге, опережая сенсационную Жирону по дополнительным показателям.

«Вы знаете, что у нас много потерь, но мне нравится, как моя команда преодолевает сложности. Проблемы дают игрокам дополнительную мотивацию.

Не исключаю, что скоро может наступить определенный спад, однако мы будем делать все от нас зависящее, чтобы сохранить положительную динамику», – говорит главный тренер «бланкос» Карло Анчелотти.

Бетис – Реал: история личных встреч

Суммарно соперники провели 114 очных матчей в рамках элитного футбольного дивизиона Испании. Как не тяжело догадаться, преимущество на стороне Реала – 63 победы, 26 поражений. Еще 25 поединков завершились мировым исходом.

Последний раз Бетис обыгрывал Реал на «Бенито Вильямарин» 8 марта 2020 года. Тогда «огурцы» одолели самый титулованный клуб Испании со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Бетис – Реал Мадрид

Аналитики продолжают упорно верить в команду Карло Анчелотти. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу «бланкос» с коэффициентом 1,83. Успех Бетиса оценивается цифрой 4,22. На ничью дают 3,82.

Мы считаем, что «королевский клуб» ждет тяжелый выезд в Севилью. Учитывая вышеописанные проблемы не исключено, что Реал и вовсе потеряет очки. Пеллегрини прекрасно умеет настраивать Бетис на игры с топ-командами. Встреча с Реалом и вовсе носит принципиальный характер для наставника «зеленых», поскольку в свое время Мануэль Пеллегрини успел поработать и рулевым «бланкос». Предлагаем подстраховаться и поставить на победу Бетиса с форой +1. БК BetBoom дает на такой исход событий кеф 1,57.

Также можно рискнуть и взять хозяев поля с «иксом». В BetBoom «зарядить» на такой результат можно с весьма приличным коэффициентом – 2,02.

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