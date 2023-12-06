Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 9 декабря
В субботу, 9 декабря, сыграют Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг в 14 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости