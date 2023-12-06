Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 9 декабря

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

В субботу, 9 декабря, сыграют Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг в 14 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

РБ Лейпциг: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч Боруссия – РБ Лейпциг

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий