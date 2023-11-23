Маурицио Сарри: «Современный футбол гарантирует 50-70 элитных зарплат, а не распределение богатства. Игроки Серии С сейчас с трудом дотягивают до конца месяца»

Теги Лацио серия А Италия Д3 Италия Маурицио Сарри деньги Футбол

Маурицио Сарри высказался о распределении денег в футболе.

«Современный футбол гарантирует 50-70 зарплат элитного уровня – в том числе [это касается] и меня – а не распределение богатства. 20 лет назад игроки Серии С были обеспечены, а теперь с трудом дотягивают до конца месяца.

Увеличить выручку пытаются за счет снижения качества продукции (Сарри имеет в виду плотный календарь – Sports.ru) – какая компания так рассуждает?» – сказал главный тренер «Лацио» в интервью La Repubblica.

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13 комментариев

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FEZ10
Ответ korysh
чего он несет? уверен даже самые плохие игроки Серии А получают денег гораздо больше чем среднестатистический житель Италии.
Там написано Серия С:) внимательнее
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Йохан Чпохан
сейчас все финансовые организации (не только в футболе) заточены на то, чтобы богатые богатели, а бедные беднели. и ФФП просто ширма, которая наказывает Лудогорец и т.д. и закрывает глаза на делишки МС.
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Великий Алонсо
50-70? Не маловато? В одной Серии А футболисты всех 20 клубов богатые люди.
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skvoznoi
А какие предложения? Серию С не будет смотреть никто, кроме местных болельщиков - а значит, и прибыли там не будет. В любой сфере выше риск - выше доходность. Профессиональный футболист может рассчитывать на огромные доходы, если все звезды сойдутся как надо. Но и риск высок - если что-то пойдет не так, то он будет с трудом сводить конца с концами в серии С. Честно говоря, не ожидал услышать популизм именно от Сарри.
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Абзац
Пусть переходят в РПЛ. Здесь они будут обеспечены, нифига не делая.
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Фан Рубина
Просто игроки подорожали. Лет 20 назад за 77 лимонов евробумаги можно было купить целого Зидана и это было событием. Сейчас игра серьёзно деградировала, но за всяких днищ требуют 20-30 миллионов. 77 лимонов - рядовой трансфер какой-нибудь капризной звиздульки, которая сдуется. А Зидан сегодня бы 300-350 стоил, не меньше.

По цепочке дорожают и игроки лиг пониже. А футбол в условном Санта-Мухосраньо как смотрели 400 человек, так и смотрят. И у них доход так-то с начала 2000-х упал в покупательской способности. Вот и не вывозят низшие лиги, где клубы за счёт местных болел живут.
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Okazaki
В Серии С хотят, чтоб сезон проводился только в феврале
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