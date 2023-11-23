Маурицио Сарри: «Современный футбол гарантирует 50-70 элитных зарплат, а не распределение богатства. Игроки Серии С сейчас с трудом дотягивают до конца месяца»

Маурицио Сарри высказался о распределении денег в футболе.

«Современный футбол гарантирует 50-70 зарплат элитного уровня – в том числе [это касается] и меня – а не распределение богатства. 20 лет назад игроки Серии С были обеспечены, а теперь с трудом дотягивают до конца месяца.

Увеличить выручку пытаются за счет снижения качества продукции (Сарри имеет в виду плотный календарь – Sports.ru) – какая компания так рассуждает?» – сказал главный тренер « » в интервью La Repubblica.

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