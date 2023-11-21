Милош Красич: «ЦСКА – самый популярный клуб России, первым выиграл европейский трофей. Кто говорит про «Спартак»?»

Теги Спартак ЦСКА Милош Красич премьер-лига Россия болельщики Футбол

Милош Красич считает ЦСКА самым популярным клубом России.

– Самый популярный клуб России?

– ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.

– Многие называют «Спартак».

– Кто говорит про «Спартак»?

– Болельщики «Спартака».

– Ха-ха.

– Получается, ЦСКА – народная команда?

– Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.

Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них, – сказал Красич.

За ЦСКА Красич выступал с 2004 по 2010 год. У него 25 мячей и 24 результативная передача за 151 матч в чемпионате России.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oxpike
Ответ Artem Piatkov
Первым европейский трофей выиграл Динамо Киев🏆 А потом уж всякие ЦСКА, Зениты, Шахтёры и Динамо Тбилиси
Это пока еще не российский клуб
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марксово Поле
Ответ Severfan
то, что Спартак - самый популярный клуб, было навязано телевидением и комментаторами/ведущими футбольных передач, болеющими за Спартак
И красно-белые стадионы в гостевых матчах Спартака. Всегда это удивляло если честно.
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
трахтенберг месть коней
смешно
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ QWertY
Зенит популярнее
На Мойке)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
Милош знатно пнул тушинскую ферму😎
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Oxpike
Это пока еще не российский клуб
И даже не польский, хоть и близко к этому.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
18 мая 2005 года. Великий был день. Карвальо в тот вечер был в ударе.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Удачи, Милош
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кузьмичев
Не наливайте больше ему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caniball
Ответ Severfan
то, что Спартак - самый популярный клуб, было навязано телевидением и комментаторами/ведущими футбольных передач, болеющими за Спартак
И люди в регионах специально ходят на трибунах в красно-белых цветах.
И из ближайших регионов, где проходит матч их тоже специально заставляют ездить!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Ответ Алексей Ильин
Комментарий скрыт
кто о чем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Ответ Artem Piatkov
Первым европейский трофей выиграл Динамо Киев🏆 А потом уж всякие ЦСКА, Зениты, Шахтёры и Динамо Тбилиси
Ты не на ту ветку зашёл. Это не сюда. Это не интересно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
Ответ Алексей Комов
Даже первоклассники знают какой самый популярный клуб страны).У Спартака самая многочисленная армия болельщиков и это всему миру известно.Не наливайте больше Милошу),пусть проспится.
Миру больше известна статья из английских газет про спартак, что это мусор с родины водки😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Ответ Марксово Поле
И красно-белые стадионы в гостевых матчах Спартака. Всегда это удивляло если честно.
Нет ничего удивительного. За счёт побед в 90-х Спартак набрал большое количество поклонников. 99,9% ребят с нашего двора болели за Спартак.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KOTOV71
Ответ Вячеслав Припузов
Популярность в России не измеряется количеством трофеев, тем более по единыжды случайно выигранному европейскому трофею, хотя по количеству звёзд за выгранные титулы у Спартака нет равных, скорее у него появится пятая, чем кто нибудь его догонит по их числу в этом веке.
Ау?! Уже 21- й век на дворе,а вы ещё в 90-х годах прошлого 20- го.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПавелАвер
Ответ riverman1980
За 20 лет многое изменилось. Но, конечно, не для тех, кто пересматривает победы Спартака на VHS кассетах.
все взрослые люди со стажем помнят те времена.Сейчас просто эпоха олигархов газпрома в стране ,вот Зенит и ожил. Эта эпоха тоже пройдёт, как все остальные...Кстати я те сезоны лиги чемпионов с удовольствием пересматриваю в интернете, особенно когда было два групповых этапа лиги чемпионов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Якупов
Ещё, один...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
хороший игрок, но не умный
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
urloff
Кто говорит? Даже Милош Красив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий