Милош Красич: «ЦСКА – самый популярный клуб России, первым выиграл европейский трофей. Кто говорит про «Спартак»?»
Милош Красич считает ЦСКА самым популярным клубом России.
– Самый популярный клуб России?
– ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.
– Многие называют «Спартак».
– Кто говорит про «Спартак»?
– Болельщики «Спартака».
– Ха-ха.
– Получается, ЦСКА – народная команда?
– Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.
Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них, – сказал Красич.
За ЦСКА Красич выступал с 2004 по 2010 год. У него 25 мячей и 24 результативная передача за 151 матч в чемпионате России.
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