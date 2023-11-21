Милош Красич: «ЦСКА – самый популярный клуб России, первым выиграл европейский трофей. Кто говорит про «Спартак»?»

Милош Красич считает ЦСКА самым популярным клубом России.

– Самый популярный клуб России?

– ЦСКА – самый популярный клуб России, конечно.

– Многие называют «Спартак».

– Кто говорит про «Спартак»?

– Болельщики « ».

– Ха-ха.

– Получается, ЦСКА – народная команда?

– Конечно. Понятно, что есть и «Спартак», и «Зенит», у которых много титулов и своя история. Но ЦСКА первым выиграл европейский трофей.

Я люблю ЦСКА, этот клуб сделал меня игроком, благодаря этой команде я перешел в «Ювентус». Только удачи армейской команде, всегда переживаю за них, – сказал Красич.

За ЦСКА Красич выступал с 2004 по 2010 год. У него 25 мячей и 24 результативная передача за 151 матч в чемпионате России.

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