Лоськов о победном голе в «золотом ретроматче» с ЦСКА: «Был в нужном месте в нужное время. Голова думает, а ноги не успевают, сложно уже в этом возрасте показывать полноценный футбол»
Дмитрий Лоськов рассказал, как забил ЦСКА за «Локомотив» в «золотом ретроматче».
«Гол – стечение обстоятельств, находился в нужном месте в нужное время.
Сложно уже в этом возрасте играть и показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают.
Тяжеловато, 2 тайма по 40 минут – не наш формат, нам бы поменьше.
Опять встретиться, поговорить с ребятами, с которыми провели много времени на поле как в одной команде, так и друг против друга, – прекрасное времяпрепровождение. Думаю, и для болельщиков это праздник – опять увидеть своих любимцев», – сказал автор победного гола.
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и какая культура паса
по мне - так лучший русский игрок, из тех кого я видел (прости, Андрюша)