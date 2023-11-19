Лоськов о победном голе в «золотом ретроматче» с ЦСКА: «Был в нужном месте в нужное время. Голова думает, а ноги не успевают, сложно уже в этом возрасте показывать полноценный футбол»

Дмитрий Лоськов рассказал, как забил ЦСКА за «Локомотив» в «золотом ретроматче».

«Гол – стечение обстоятельств, находился в нужном месте в нужное время.

Сложно уже в этом возрасте играть и показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают.

Тяжеловато, 2 тайма по 40 минут – не наш формат, нам бы поменьше.

Опять встретиться, поговорить с ребятами, с которыми провели много времени на поле как в одной команде, так и друг против друга, – прекрасное времяпрепровождение. Думаю, и для болельщиков это праздник – опять увидеть своих любимцев», – сказал автор победного гола.

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