Лоськов о победном голе в «золотом ретроматче» с ЦСКА: «Был в нужном месте в нужное время. Голова думает, а ноги не успевают, сложно уже в этом возрасте показывать полноценный футбол»

Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Дмитрий Лоськов рассказал, как забил ЦСКА за «Локомотив» в «золотом ретроматче».

«Гол – стечение обстоятельств, находился в нужном месте в нужное время.

Сложно уже в этом возрасте играть и показывать полноценный футбол. Голова думает, а ноги не успевают.

Тяжеловато, 2 тайма по 40 минут – не наш формат, нам бы поменьше.

Опять встретиться, поговорить с ребятами, с которыми провели много времени на поле как в одной команде, так и друг против друга, – прекрасное времяпрепровождение. Думаю, и для болельщиков это праздник – опять увидеть своих любимцев», – сказал автор победного гола.

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7 комментариев

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jqzn88xn6n
Легенды наших сердец 💕
+17
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Serega Ac-Milan
Лоськов хорош, спасибо за игру, гол шикарный
+15
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d'Herblay
эх, какая-же глыба, а не игрок
и какая культура паса
по мне - так лучший русский игрок, из тех кого я видел (прости, Андрюша)
+6
0
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Фут.Боль
Лось - наш капитан!
+4
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Ludmila
Это и вправду был праздник. Было очень приятно увидеть кумиров юности, пусть даже некоторые из них превратились в таранных форвардов и полузащитников, но ноги ещё помнят! ))
+2
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Pulse
Голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить (с)
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Спартакус Москвакус
Лось прекрасно попал , голова не помнит ,а ноги делают
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