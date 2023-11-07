«Эдмонтон» поместил Кэмпбелла на драфт отказов. Зарплата вратаря – 5 млн долларов в год

Джек Кэмпбелл помещен «Эдмонтоном» на драфт отказов.

31-летнего голкипера переведут в АХЛ, если ни один из клубов не заберет хоккеиста в свой состав с драфта отказов.

занимает шесть процентов платежной ведомости « ». Его зарплата составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.

В нынешнем сезоне вратарь провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв четырех из них, пропуская в среднем 4,50 шайбы и отражая 87,3% бросков.

«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.