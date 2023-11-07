«Эдмонтон» поместил Кэмпбелла на драфт отказов. Зарплата вратаря – 5 млн долларов в год
Джек Кэмпбелл помещен «Эдмонтоном» на драфт отказов.
31-летнего голкипера переведут в АХЛ, если ни один из клубов НХЛ не заберет хоккеиста в свой состав с драфта отказов.
Джек Кэмпбелл занимает шесть процентов платежной ведомости «Эдмонтона». Его зарплата составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.
В нынешнем сезоне вратарь провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв четырех из них, пропуская в среднем 4,50 шайбы и отражая 87,3% бросков.
«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.
Но после перехода у него что-то выключилось, выдал с отрывом худший сезон за всю карьеру в НХЛ.
В этом году сыграл отлично с Нэшвиллом, а потом всё как и в прошлом году.
До этого играл вполне прилично и во всех прикидках был 100 проц кандидатом на поездку на Олимпиаду в Китай
И в принципе меньше 90% у него было только в первом сезоне и последние два в эдмонтоне. Не пишите чушь!
https://www.eliteprospects.com/player/20709/jack-campbell