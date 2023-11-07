«Эдмонтон» поместил Кэмпбелла на драфт отказов. Зарплата вратаря – 5 млн долларов в год

Теги возможные переходы Эдмонтон НХЛ Джек Кэмпбелл Хоккей

Джек Кэмпбелл помещен «Эдмонтоном» на драфт отказов.

31-летнего голкипера переведут в АХЛ, если ни один из клубов НХЛ не заберет хоккеиста в свой состав с драфта отказов.

Джек Кэмпбелл занимает шесть процентов платежной ведомости «Эдмонтона». Его зарплата составляет пять миллионов долларов в год – соглашение действует до конца сезона-2026/27.

В нынешнем сезоне вратарь провел пять матчей в регулярном чемпионате НХЛ, проиграв четырех из них, пропуская в среднем 4,50 шайбы и отражая 87,3% бросков.

«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.

19 комментариев

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Morozov Evgeny
Пора Худобину складывать чемодан, чтобы рвануть на помощь из ВХЛ))
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nupor
Как ему выписали то этот контракт? Уму не постижимо…
+7
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MachineGunKelly
Скиннера туда же можно, вратарская линия хуже некуда
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-1
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Rustam Gilmutdinov
Он уже в Торонто был ни о чем. Зачем его взяли? Бери любого финна или россиянина - получше будут стоять
+6
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Serge Vendino
Ответ nupor
Как ему выписали то этот контракт? Уму не постижимо…
Он был чуть ли не лучшим вратарем на рынке, в Торонто с его дырявой обороной показывал хорошие цифры, даже в плове. Кто знал, что так дальше скатится?
+4
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Дмитрий Кутузов
Ответ MachineGunKelly
Скиннера туда же можно, вратарская линия хуже некуда
Хуже их вратарской линии - только их оборона...
+3
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Эразм
Это когда ты даёшь первой пятерке и киперу 70% под потолком и три звена шлака...рука-лицо игра "нефтяников" в этом году.
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ovi1000
Вот балбесы)нашли рыжего)рыжий совсем не тот)
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Кавабунга Шреддоголовый
Крайний найден. Теперь все будет хорошо
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Дмитрий Кутузов
Холланда пора на драфт отказов. А лучше сразу на завалинку. И сынка своего пусть прихватит с собой
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DenisBu
Ответ nupor
Как ему выписали то этот контракт? Уму не постижимо…
Очень даже логичный на то время был контракт, по его игре и статистике. Брали как железного первого номера.
Но после перехода у него что-то выключилось, выдал с отрывом худший сезон за всю карьеру в НХЛ.
В этом году сыграл отлично с Нэшвиллом, а потом всё как и в прошлом году.
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Алексей Иванов
Не удивлюсь, если в другом клубе, где адекватное руководство и состав, заиграет. Вон пример перед нами, в том сезоне Демко из Ванкувера каждую игру почти пускал 4+. Сейчас один из лучших вратарей.
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Юрий Богданов
контендер разбазаривает активы
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Rumata22
Сан-Хосе, ваш выход 😁😁😁
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Crenk
Ответ Алексей Иванов
Не удивлюсь, если в другом клубе, где адекватное руководство и состав, заиграет. Вон пример перед нами, в том сезоне Демко из Ванкувера каждую игру почти пускал 4+. Сейчас один из лучших вратарей.
Демки прошлый чемп не удался
До этого играл вполне прилично и во всех прикидках был 100 проц кандидатом на поездку на Олимпиаду в Китай
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bailen
Ответ Rustam Gilmutdinov
Он уже в Торонто был ни о чем. Зачем его взяли? Бери любого финна или россиянина - получше будут стоять
В Торонто был не о чем? Ему за игру в Торонто и выписали 5 миллионов. При том, что там зашита не намного лучше, чем у Эдмонтона, у него там были неплохие цифры.

И в принципе меньше 90% у него было только в первом сезоне и последние два в эдмонтоне. Не пишите чушь!

https://www.eliteprospects.com/player/20709/jack-campbell
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