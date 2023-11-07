Паласон сказал Винисиусу: «Уважение, малыш. Уважение, уважение». Вингер «Реала» ответил хавбеку «Райо»: «Ты не помнишь, что делал так же»

Иси Паласон призвал Винисиуса Жуниора быть сдержаннее на поле.

В одном из эпизодов матча « » – « » (0:0) полузащитник гостей после борьбы за мяч сказал сопернику: «Уважение, малыш, уважение. Уважение, уважение, уважение».

Вингер хозяев ответил ему: «Ты просто не помнишь, что сам делал так же».

Следует отметить, что на 76-й минуте Винисиус ударил локтем Паласона локтем в область груди, уже получив желтую карточку незадолго до этого. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра не стал удалять бразильца.

Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

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