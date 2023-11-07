Паласон сказал Винисиусу: «Уважение, малыш. Уважение, уважение». Вингер «Реала» ответил хавбеку «Райо»: «Ты не помнишь, что делал так же»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Хуан Мартинес Мунуэра Винисиус Жуниор Иси Паласон Футбол

Иси Паласон призвал Винисиуса Жуниора быть сдержаннее на поле.

В одном из эпизодов матча «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» (0:0) полузащитник гостей после борьбы за мяч сказал сопернику: «Уважение, малыш, уважение. Уважение, уважение, уважение».

Вингер хозяев ответил ему: «Ты просто не помнишь, что сам делал так же».

Следует отметить, что на 76-й минуте Винисиус ударил локтем Паласона локтем в область груди, уже получив желтую карточку незадолго до этого. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра не стал удалять бразильца.

Винисиус локтем ударил Паласона и устроил стычку с вратарем Димитриевски, но судья Мунуэра не показал ему вторую желтую. Игрока «Реала» тоже били локтем в матче с «Райо»

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3 комментария

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King_X
Паласон, к слову, оч чётко играл вчера
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Groznyi2024
Нельзя удалять Винисиуса, а то это расизм будет.
+10
-7
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Футбол_это_жизнь
Ручная обезьянка Переса надоела уже!
+1
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