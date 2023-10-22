Алессандро Дель Пьеро: «Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал. Раньше сюда приезжали лучшие игроки Европы»

Алессандро Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал.

«Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым.

Раньше сюда приезжали лучшие футболисты Европы, теперь они едут в АПЛ или Ла Лигу. И даже во Францию ​​или Германию», – сказал экс-футболист « » в интервью Il Corriere della Sera.

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