Алессандро Дель Пьеро: «Футбол в Италии стал скучным, его уровень упал. Раньше сюда приезжали лучшие игроки Европы»

Теги Ювентус Алессандро Дель Пьеро серия А Италия Футбол

Алессандро Дель Пьеро считает, что уровень Серии А упал.

«Футбол в Италии стал скучным, потому что его уровень упал по сравнению с прошлым.

Раньше сюда приезжали лучшие футболисты Европы, теперь они едут в АПЛ или Ла Лигу. И даже во Францию ​​или Германию», – сказал экс-футболист «Ювентуса» в интервью Il Corriere della Sera.

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13 комментариев

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Денис Ширинов
Во времена Дель Пьеро был топ футбол, сейчас и правда дно
+10
-3
+7
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Михо
Да, сегодня Милан Ювентус, во времена расцвета серии А это было круче Эль Классико. Шева, Мальдини, Дель Пьеро, Недвед и другие супер звёзды
+9
-3
+6
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Mr.Bean
Ну если сравнивать с концом 90-х и нулевыми годами - тут конечно Дель Пьеро прав. Но вот если сравнивать с 10-ми годами - то не знаю, на мой взгляд сейчас лига стала интереснее, больше самобытных команд и тренеров, да и футбол стал гораздо разнообразнее.
+8
-2
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Голуби в траве
Ну а что хотели?) инфраструктуры нет, стадионы старые, вечные скандалы коррупционные, застряли в 2000 году во всём. Да и личностей типа дель Пьеро, Мальдини, Тотти, Пирло, Несты, Гаттузо, Каннаваро и многих других в лиге не предвидится
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+3
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trav
Как раз в Италии очень хорошая средняя результативность.
Дело в деньгах. Где их больше туда и приезжают. Вот и всё
+2
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Данил Луговский
Ответ Mr.Bean
Ну если сравнивать с концом 90-х и нулевыми годами - тут конечно Дель Пьеро прав. Но вот если сравнивать с 10-ми годами - то не знаю, на мой взгляд сейчас лига стала интереснее, больше самобытных команд и тренеров, да и футбол стал гораздо разнообразнее.
Согласен. Тот же Юве выходил дважды в финал ЛЧ. Интер финалист ЛЕ и ЛЧ. Даже если взять сборную, то выиграли Евро
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0
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Oreon09
Ну вроде уже лет 20 как все выбирают АПЛ, а не серию А
0
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andr d
Ответ Данил Луговский
Не знаю чем было круче. Если вспомнить нулевые то были Фигу, Зидан, Роналдо, Роналдиньо, Это’О, Пуйоль. А если 10-е то Роналду, Ди Мария, Рамос, Месси, Вилья, ХавиИньеста
Не разрушая его влажные фантазии
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Roman Popov
Ответ Данил Луговский
Не знаю чем было круче. Если вспомнить нулевые то были Фигу, Зидан, Роналдо, Роналдиньо, Это’О, Пуйоль. А если 10-е то Роналду, Ди Мария, Рамос, Месси, Вилья, ХавиИньеста
....Роберто Карлос, Рауль, Ривалдо, Клюйверт и тд.
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Under
Ответ Mr.Bean
Ну если сравнивать с концом 90-х и нулевыми годами - тут конечно Дель Пьеро прав. Но вот если сравнивать с 10-ми годами - то не знаю, на мой взгляд сейчас лига стала интереснее, больше самобытных команд и тренеров, да и футбол стал гораздо разнообразнее.
Дель Пьеро про конец 90-х и начало нулевых
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