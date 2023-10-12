Алессандро Дель Пьеро: «Раньше футбол был веселее. Сейчас защитникам почти нельзя никого касаться»

Теги Ювентус Алессандро Дель Пьеро сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Алессандро Дель Пьеро рассказал, как изменился футбол за последнее время.

«Оборона имеет решающее значение, и в Италии мы превратили ее в искусство.

Но теперь все иначе – у защитников почти нет пространства для маневра, им практически нельзя касаться [других игроков]. Раньше футбол был веселее», – сказал бывший капитан «Ювентуса», игравший с 1991 по 2015 год.

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7 комментариев

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Заборостроитель
А как штрафные залетали
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градус ненависти
И трава зеленее
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Barsa! bolshe chem klub
это как из разряда старого анекдота!!!

Сидят два деда в кустах
Ка**ют... 🤭
- Слышь, Семёныч, а помнишь, когда молодыми были, яй*а до земли доставали? Не то что щас...
- Да-а Кузьмич... просела земля, просела... 😅😅
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Bogomdor
Ответ градус ненависти
И трава зеленее
И одноклассницы моложе, да.
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Бухгалтер2021
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lemming
Ладно защитникам, оказалось, нельзя даже президентам после матча.
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