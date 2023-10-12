Алессандро Дель Пьеро: «Раньше футбол был веселее. Сейчас защитникам почти нельзя никого касаться»

Алессандро Дель Пьеро рассказал, как изменился футбол за последнее время.

«Оборона имеет решающее значение, и в Италии мы превратили ее в искусство.

Но теперь все иначе – у защитников почти нет пространства для маневра, им практически нельзя касаться [других игроков]. Раньше футбол был веселее», – сказал бывший капитан «Ювентуса», игравший с 1991 по 2015 год.

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