Антонио Конте: «Оценю себя на 8,5 из 10 как тренера. Но я еще молод и могу поднять оценку. Хочу в будущем творить историю в Европе»

Теги Ювентус Алессандро Дель Пьеро сборная Италии по футболу серия А Италия Зинедин Зидан Антонио Конте Футбол

Антонио Конте рассказал о своих планах на будущее.

«Дома я стараюсь не думать о футболе, но иногда тренеры, конечно, приносят работу домой.

Я очень прямолинеен, и мне нравятся люди, которые похожи на меня. Я немного обидчив, я не люблю ложь. В некоторых ситуациях я могу быть очень импульсивным и нетерпеливым.

[В качестве игрока поставил бы себе] 8 из 10. Как тренера оценил бы себя на 8,5. Но, думаю, я все еще молод и могу поднять эту оценку. У меня была хорошая техника, но я не был так талантлив, как Алессандро Дель Пьеро или Зинедин Зидан.

В будущем я хотел бы оказаться в ситуации, в которой смогу творить историю, в том числе в Европе.

Находясь за границей, осознаешь красоту нашей страны, но я не знаю. Оставлю свои мечты – для свадьбы нужно два человека. Тренер может желать чего-то всю свою жизнь, но тогда у него не будет шанса прийти в определенный клуб или вернуться», – сказал бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии в интервью телеканалу Rai.

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28 комментариев

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Антон Дмитриев
9.5 за получение компенсации
+24
0
+24
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dafaka13
Ответ majestic1980
Мостовой - как тренер оценю себя в 9,5. Оставшиеся 0,5 это лицензия
Оставшиеся 0,5 внутри уже с утра
+18
0
+18
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corazón blanco
Ответ med-a-lion
в каком смысле внутреннего? он так-то апл брал с челси
Под словом внутренний я и подразумевал победы в национальных чемпионатах и кубках, а вот в европейских турнирах у Конте все далеко не так хорошо.
+13
0
+13
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vzi
Ответ Антон Дмитриев
9.5 за получение компенсации
10 у Моура? )
+8
-1
+7
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Wiley Fox
Конте , главное, в Россию не соваться

Тут Саня Мостовой сразу всё по полочкам разложит - что у Конте парик, а у него свои космы, и Конте в Спартаке не играл, и т.д.
+6
0
+6
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majestic1980
Ответ dafaka13
Оставшиеся 0,5 внутри уже с утра
Это уже цитата Олег Иваныча Романцева
+5
0
+5
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majestic1980
Мостовой - как тренер оценю себя в 9,5. Оставшиеся 0,5 это лицензия
+5
0
+5
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Антон Дмитриев
Ответ vzi
10 у Моура? )
Да
+5
-1
+4
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ corazón blanco
Под словом внутренний я и подразумевал победы в национальных чемпионатах и кубках, а вот в европейских турнирах у Конте все далеко не так хорошо.
Потому что он не кубковый тренер. Догматик, который всегда играет от себя, не сильно подстраиваясь под конкретного соперника. Это даёт результат на дистанции, то есть в чемпионатах, но рискованно в матчах на вылет. Гвардиола при всей разности их с Конте систем тоже не кубковый тренер, поэтому долго не мог взять ЛЧ после Барсы
+3
0
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My Channels To Watch
ЧСВ
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OldRedWhite
Ответ Акира_1
Если бы у Конте были такие же финансовые возможности каждый сезон, как у того же Пепа, то он бы создал клуб доминатор, который каждый год может менять пару игроков безболезненно и не теряет в классе типа Сити. Даже во втором сезоне в Челси ему купили абсолютных днорей, типа Баркли, Бакайоки и т.д, вместо тех, кого он просил, что в итоге привело к печальному итогу. А купили бы, то может сейчас бы Конте был постоянным чемпионом АПЛ, а не Пеп.
Вполне здравые рассуждения !
Но пиплу не зайдет :)
+1
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Акира_1
Если бы у Конте были такие же финансовые возможности каждый сезон, как у того же Пепа, то он бы создал клуб доминатор, который каждый год может менять пару игроков безболезненно и не теряет в классе типа Сити. Даже во втором сезоне в Челси ему купили абсолютных днорей, типа Баркли, Бакайоки и т.д, вместо тех, кого он просил, что в итоге привело к печальному итогу. А купили бы, то может сейчас бы Конте был постоянным чемпионом АПЛ, а не Пеп.
+2
-1
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Dimitrvs Pxtrovs
Классный тренер,заслуживает большего
Очень много недосказанности в тренерской карьере его пока
Хоть бы посмотреть на него в Баварии…ну или возможно в ПСЖ или как приемника через года 3 Симеоне да и в Юве так то можно было бы вернуться.в других командах не вижу и не представляю.только бы в рому с Наполи не пойти,ничего не имею против них но результата не будет
+1
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ApXuMaHqPuT
5.0 за технику
6.0 за артистизм
+3
-2
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Е.Р.
Желаю удачи Антошке. Поэтому надеюсь что он попадет в МУ вместо нынешнего физрука. Антошке дадут много денег, купят много игорьков и у него все сложится
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-1
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majestic1980
Ответ Антон Дмитриев
9.5 за получение компенсации
И это рейтинг в миллионах
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окечуква
Удачи Антохе в будущем. Игроком был тоже отличным, пусть нам не гонит тут ля-ля про недостаток таланта :)
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zer
Конте удивительный тренер. неплохо так качает команды в рамках чемпионата и полностью проваливается из раза в раз в еврокубках. я бы ему 7,5 влепил)
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Кашшай Чакырович
Он потратил 1 миллиард 170 миллионов на трансферы выиграл 8 трофеев за 14 лет , + часто у него виноваты игроки , в том что он чего то не может, например Ювентус после Конте сыграл в 2 финала лиги чемпионов ! Поэтому 4 по 10 бальной шкале !!
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Растиньяк
Ждём в Реале
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13ыйРычагЛапорты
Ну он явно лучше лысого шарлатана с женским голосом, который сейчас у руля Юве.
+1
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corazón blanco
Как тренер, для внутреннего использования- Антонио действительно дает результат, везде выигрывал чемпионаты. Только вот в Тоттенхэме не получилось и не слишком красиво оттуда ушел.
+7
-7
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