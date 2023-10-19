Антонио Конте: «Оценю себя на 8,5 из 10 как тренера. Но я еще молод и могу поднять оценку. Хочу в будущем творить историю в Европе»

Антонио Конте рассказал о своих планах на будущее.

«Дома я стараюсь не думать о футболе, но иногда тренеры, конечно, приносят работу домой.

Я очень прямолинеен, и мне нравятся люди, которые похожи на меня. Я немного обидчив, я не люблю ложь. В некоторых ситуациях я могу быть очень импульсивным и нетерпеливым.

[В качестве игрока поставил бы себе] 8 из 10. Как тренера оценил бы себя на 8,5. Но, думаю, я все еще молод и могу поднять эту оценку. У меня была хорошая техника, но я не был так талантлив, как или .

В будущем я хотел бы оказаться в ситуации, в которой смогу творить историю, в том числе в Европе.

Находясь за границей, осознаешь красоту нашей страны, но я не знаю. Оставлю свои мечты – для свадьбы нужно два человека. Тренер может желать чего-то всю свою жизнь, но тогда у него не будет шанса прийти в определенный клуб или вернуться», – сказал бывший тренер « » и сборной Италии в интервью телеканалу Rai.