Антонио Конте: «Оценю себя на 8,5 из 10 как тренера. Но я еще молод и могу поднять оценку. Хочу в будущем творить историю в Европе»
Антонио Конте рассказал о своих планах на будущее.
«Дома я стараюсь не думать о футболе, но иногда тренеры, конечно, приносят работу домой.
Я очень прямолинеен, и мне нравятся люди, которые похожи на меня. Я немного обидчив, я не люблю ложь. В некоторых ситуациях я могу быть очень импульсивным и нетерпеливым.
[В качестве игрока поставил бы себе] 8 из 10. Как тренера оценил бы себя на 8,5. Но, думаю, я все еще молод и могу поднять эту оценку. У меня была хорошая техника, но я не был так талантлив, как Алессандро Дель Пьеро или Зинедин Зидан.
В будущем я хотел бы оказаться в ситуации, в которой смогу творить историю, в том числе в Европе.
Находясь за границей, осознаешь красоту нашей страны, но я не знаю. Оставлю свои мечты – для свадьбы нужно два человека. Тренер может желать чего-то всю свою жизнь, но тогда у него не будет шанса прийти в определенный клуб или вернуться», – сказал бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии в интервью телеканалу Rai.
Тут Саня Мостовой сразу всё по полочкам разложит - что у Конте парик, а у него свои космы, и Конте в Спартаке не играл, и т.д.
Но пиплу не зайдет :)
Очень много недосказанности в тренерской карьере его пока
Хоть бы посмотреть на него в Баварии…ну или возможно в ПСЖ или как приемника через года 3 Симеоне да и в Юве так то можно было бы вернуться.в других командах не вижу и не представляю.только бы в рому с Наполи не пойти,ничего не имею против них но результата не будет
6.0 за артистизм