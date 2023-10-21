Лаутаро забил 11 голов за 9 туров Серии А и лидирует в списке бомбардиров. Осимхен 2-й с 6 мячами

Лаутаро Мартинес забил 11 голов за 9 матчей в Серии А.

Сегодня форвард « » поучаствовал в разгроме « » (3:0), забив на 67-й минуте.

За последние 4 игры в составе «нерадзурри» аргентинец отметился 6 голами, в том числе покером в ворота «Салернитаны» 30 сентября.

С 11 голами лидирует в списке бомбардиров Серии А. На втором месте идет (« ») с 6 голами.

Подробно со статистикой нападающего миланцев можно ознакомиться здесь.

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