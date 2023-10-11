Жена Лаутаро о выплатах семье умершей няни: «Кем надо быть, чтобы воспользоваться смертью ребенка для получения денег? Мы сделали все, уговаривали ухаживать за дочкой, а они решили нас опорочить»

Теги Интер серия А Италия светская хроника происшествия девушки и спорт Лаутаро Мартинес Футбол

Жена Лаутаро Мартинеса отреагировала на приговор после смерти их экс-помощницы.

Суд Милана сегодня обязал нападающего «Интера» выплатить компенсацию семье 27-летней няни, договор с которой был расторгнут после обнаружения у нее смертельной болезни.

«Я долгое время хранила молчание из уважения к семье, которая никогда не уважала нас. Но я не позволю опорочить мою семью.

Мы взяли на работу человека, который уже был болен, подругу нашей семьи. Она работала до тех пор, пока болезнь не помешала ей продолжить. Мы многое сделали для нее и ее семьи: помогли с билетами, чтобы они могли приехать, помогли с местом в больнице, когда у нее начались проблемы, помогли с лечением, с жильем для семьи, которую нам пришлось уговаривать приехать и поухаживать за умирающей дочерью.

Мы сделали все, а они дождались момента, когда их дочь будет при смерти, чтобы попытаться получить от нас деньги и воспользоваться ситуацией. Более того, после ее смерти они продолжали стоять на своем, и все закончилось очень плохо. Хотя иначе и быть не могло.

И после решения, по которому они не смогли получить ни единого евро, потому что мы оказали их дочери огромную помощь, когда это было необходимо, они вытаскивают эту историю, чтобы попытаться нас замарать? Какими надо быть людьми, чтобы попытаться воспользоваться смертью ребенка для получения денег?

Семья Лиццола-Лембо отвратительна! Идите работать!» – написала Агустина Гандольфо.

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10 комментариев

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Jan Paskel
я ей верю
+34
-2
+32
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as009595@icloud.com
Вот это оборот, прям мелодрама сериал, латиноамериканский
+13
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+13
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korablev
Журналисты спорят сами с собой. Причем в рамках одного текста:
- Суд Милана сегодня обязал нападающего «Интера» выплатить компенсацию семье 27-летней няни
- И после приговора, по которому они не смогли получить ни единого евро

Какой журналист врет? Тот, что написал про решение суда, или тот, кто переводил слова жены Лаутаро?
+8
0
+8
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Cearvm
Сначала была новость про суд, по которому Лаутаро проиграл и должен выплатить компенсацию за увольнение няни, а теперь его жена утверждает, что ее семья "не получит ни единого евро". Что там случилось в итоге? Кто-то все же должен был выиграть суд.
+4
0
+4
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BZB
Похоже на правду. Столько подробностей не выдумаешь, все же можно перепроверить.
+3
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+3
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Temp LC
Ответ Ален Делон
Нужно понимать,что жена форварда писала этот пост с рабочего места или после трудного рабочего дня.
так и что? Теперь, если муж богатый то нужно разбрасываться деньгами?
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Rio (BLR)
Верю Аугустине.
За Лаутаро можно порадоваться. Походу надежный тыл обеспечен.
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beerbearbeard
Это 100% так. Люди, которым даешь работу, начинают садиться на шею если к ним хорошо относишься и помогаешь, начинают считать это данностью и требуют еще. Уже проходил это с 3 работниками.
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