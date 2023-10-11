Жена Лаутаро о выплатах семье умершей няни: «Кем надо быть, чтобы воспользоваться смертью ребенка для получения денег? Мы сделали все, уговаривали ухаживать за дочкой, а они решили нас опорочить»

Жена Лаутаро Мартинеса отреагировала на приговор после смерти их экс-помощницы.

Суд Милана сегодня обязал нападающего « » выплатить компенсацию семье 27-летней няни, договор с которой был расторгнут после обнаружения у нее смертельной болезни.

«Я долгое время хранила молчание из уважения к семье, которая никогда не уважала нас. Но я не позволю опорочить мою семью.

Мы взяли на работу человека, который уже был болен, подругу нашей семьи. Она работала до тех пор, пока болезнь не помешала ей продолжить. Мы многое сделали для нее и ее семьи: помогли с билетами, чтобы они могли приехать, помогли с местом в больнице, когда у нее начались проблемы, помогли с лечением, с жильем для семьи, которую нам пришлось уговаривать приехать и поухаживать за умирающей дочерью.

Мы сделали все, а они дождались момента, когда их дочь будет при смерти, чтобы попытаться получить от нас деньги и воспользоваться ситуацией. Более того, после ее смерти они продолжали стоять на своем, и все закончилось очень плохо. Хотя иначе и быть не могло.

И после решения, по которому они не смогли получить ни единого евро, потому что мы оказали их дочери огромную помощь, когда это было необходимо, они вытаскивают эту историю, чтобы попытаться нас замарать? Какими надо быть людьми, чтобы попытаться воспользоваться смертью ребенка для получения денег?

Семья Лиццола-Лембо отвратительна! Идите работать!» – написала Агустина Гандольфо.

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