Директор «Аль-Насра» о том, чем его впечатляет Роналду: «Уровень профессионализма. Поражает, насколько он прост в общении с охранниками, другими игроками, людьми в клубе»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Директор «Аль-Насра» рассказал, чем его впечатлил Криштиану Роналду.

– Что вас больше всего впечатляет в работе с Роналду?

– Больше всего меня впечатляет его преданность карьере. Уровень профессионализма, который он демонстрирует каждую минуту в клубе и за его пределами. Вся инфраструктура, которую он создает у себя дома, чтобы наилучшим образом восстанавливаться, чтобы быть в наилучшем состоянии каждую игру.

Меня также поражает, насколько он прост в общении с охранниками, другими игроками, со всеми в клубе. Он также конкурентоспособен. А такие игроки любят побеждать. В команде видят рядом с собой человека, который может помочь им победить.

Уровень очень высокий. Иногда это может быть некомфортно. Но в конечном итоге речь идет о результатах. Нужно быть очень сильным психологически, чтобы большую часть времени выступать на лучшем уровне. Этому я учусь каждый день, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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11 комментариев

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Стахович
Ни разу не слышал чтобы кто-то кто знаком с Роналду отзывался о нем как о высокомерном нарциссе.А вот у известного святоши душа то гнилая и она временами вырывается через его мерзкие высказывания и алчное поведение
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Стахович
Роналду будет хорошим президентом футбольного клуба.Денег хватит чтобы купить какой-нибудь Торино,Фулхэм или Барселону
+13
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Xm.md
Ответ Vićtor Diaź
Никогда такого не было, само собой. И тот раз, когда он просил гол на себя переписать, это ведь тоже не он просил. А Бруну очень сильно хотел отдать свой гол Роналду. Никакого высокомерия и нарциссизма. Всё для партнёров!
Он просил или продажные журналисты от его имени? Давно было дело, напомни
+10
-5
+5
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