Директор «Аль-Насра» о том, чем его впечатляет Роналду: «Уровень профессионализма. Поражает, насколько он прост в общении с охранниками, другими игроками, людьми в клубе»

Директор «Аль-Насра» рассказал, чем его впечатлил Криштиану Роналду.

– Что вас больше всего впечатляет в работе с Роналду?

– Больше всего меня впечатляет его преданность карьере. Уровень профессионализма, который он демонстрирует каждую минуту в клубе и за его пределами. Вся инфраструктура, которую он создает у себя дома, чтобы наилучшим образом восстанавливаться, чтобы быть в наилучшем состоянии каждую игру.

Меня также поражает, насколько он прост в общении с охранниками, другими игроками, со всеми в клубе. Он также конкурентоспособен. А такие игроки любят побеждать. В команде видят рядом с собой человека, который может помочь им победить.

Уровень очень высокий. Иногда это может быть некомфортно. Но в конечном итоге речь идет о результатах. Нужно быть очень сильным психологически, чтобы большую часть времени выступать на лучшем уровне. Этому я учусь каждый день, – заявил Марселу Саласар в интервью журналисту TZ Филиппу Кесслеру.

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