Владимир Пономарев: «Спартаку» надо расставаться с Абаскалем, он ничего не понимает в обороне. Черчесов бы им подошел»
Владимир Пономарев предложил «Спартаку» назначить Станислава Черчесова.
Красно-белые потерпели два крупных поражения подряд – от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). Команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 10 туров.
«Тренерская стезя порой не благодатная, а порой благодатная. Как, например, у Слуцкого: пришел в ЦСКА, получил готовую команду, поехал на всем готовом, и команда играла. Там такие классные футболисты были! Повезло Слуцкому. Так бывает. А за рубежом и в «Рубине» у него абсолютно ничего не вышло.
Что касается Абаскаля, то до «Спартака» в принципе у него неплохо развивалась карьера. И «Базель» в чемпионате Швейцарии при нем неплохо шел, и у него там играл Чалов. Но «Спартаку» все же надо с ним расставаться, потому что Абаскаль ничего не понимает в обороне, а оборона – это основа основ.
Думаю, что им подошел бы Черчесов. Он жесткий парень, он понимает в обороне и спасет команду», – сказал бывший игрок ЦСКА.
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