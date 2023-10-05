Владимир Пономарев: «Спартаку» надо расставаться с Абаскалем, он ничего не понимает в обороне. Черчесов бы им подошел»

Владимир Пономарев предложил «Спартаку» назначить Станислава Черчесова.

Красно-белые потерпели два крупных поражения подряд – от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). Команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир , набрав 16 очков после 10 туров.

«Тренерская стезя порой не благодатная, а порой благодатная. Как, например, у Слуцкого: пришел в ЦСКА, получил готовую команду, поехал на всем готовом, и команда играла. Там такие классные футболисты были! Повезло Слуцкому. Так бывает. А за рубежом и в «Рубине» у него абсолютно ничего не вышло.

Что касается , то до « » в принципе у него неплохо развивалась карьера. И «Базель» в чемпионате Швейцарии при нем неплохо шел, и у него там играл Чалов. Но «Спартаку» все же надо с ним расставаться, потому что Абаскаль ничего не понимает в обороне, а оборона – это основа основ.

Думаю, что им подошел бы . Он жесткий парень, он понимает в обороне и спасет команду», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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