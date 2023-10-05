Владимир Пономарев: «Спартаку» надо расставаться с Абаскалем, он ничего не понимает в обороне. Черчесов бы им подошел»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Пономарев предложил «Спартаку» назначить Станислава Черчесова.

Красно-белые потерпели два крупных поражения подряд – от «Крыльев Советов» (0:4) и «Динамо» (0:3). Команда Гильермо Абаскаля занимает 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 10 туров. 

«Тренерская стезя порой не благодатная, а порой благодатная. Как, например, у Слуцкого: пришел в ЦСКА, получил готовую команду, поехал на всем готовом, и команда играла. Там такие классные футболисты были! Повезло Слуцкому. Так бывает. А за рубежом и в «Рубине» у него абсолютно ничего не вышло.

Что касается Абаскаля, то до «Спартака» в принципе у него неплохо развивалась карьера. И «Базель» в чемпионате Швейцарии при нем неплохо шел, и у него там играл Чалов. Но «Спартаку» все же надо с ним расставаться, потому что Абаскаль ничего не понимает в обороне, а оборона – это основа основ.

Думаю, что им подошел бы Черчесов. Он жесткий парень, он понимает в обороне и спасет команду», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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водитель фернандо
Не дай бог нам усатого….
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Fallenstar
Я, конечно, чего-то могу не понимать, но зачем тащить мнения откровенно пожилых людей?
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Mixos Demid
Руки прочь от Гильермо Абаскальевича!!!
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Андрей Лоел
Пономарев это кто?
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Серега Антонов
Я один не понимаю, причем здесь бывший конь Пономарев и Абаскаль со Спартаком?
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Локоть Артеста
Черчесов не панацея. Многие отлично помнят как он работал тренером Спартака 15 лет назад.
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Уся Ваткин
Пономарёву подошёл бы клоунский нос
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Ярик01
Коням Черчесова сватай.
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Алексей Иванов
предлагаю совету директоров Спартака компромиссный вариант: Абаскаль главный, Карпин и Черчесов его помошники, Дзюба капитан
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Алексей Подволоцкий
А я бы посмотрел на Черчесова в Спартаке) Интересно бы было бы. Абаскаль уже как-то поднадоел
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Алексей Подволоцкий
Ну про Слуцкого, справедливости ради, все-таки там не все так просто было. Я просто не могу в это поверить. Все равно даже если у тебя уже есть игроки их все равно нужно мотивировать постоянно. Соперники разучивают игру команды, поэтому постоянно нужно искать что-то новое. Так что не все так просто
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Алексей Подволоцкий
Черчесов не жесткий, а режимный
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Алексей Подволоцкий
Ответ Серега Антонов
Я один не понимаю, причем здесь бывший конь Пономарев и Абаскаль со Спартаком?
Ну типо эксперт всё-таки) Даже если он конь это же не меняет того, что он бывший футболист
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