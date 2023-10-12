Канселу об отказе дать автограф болельщику: «Каждый день одни и те же люди просят автографы и продают их. Настоящие фанаты уважают личное пространство»

Жоау Канселу недоволен просьбами фанатов об автографе.

Ранее защитник «Барселоны» подвергся критике после того, как в грубой форме отказал болельщику, попросившему у него автограф возле тренировочной базы клуба.

«Учитывая глупости, которая пишут в комментариях, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, это не фанаты, а 20-летние «дети», которые каждый день ждут меня возле тренировочного центра, когда я гуляю с дочерью в парке или иду на ужин с девушкой.

Во-вторых, они просят автографы на стикерах или футболках, а потом продают их. Это повторяется каждый день одними и теми же людьми. Есть люди, которые не знают, что значит уважать личное пространство.

Обращаюсь к людям, которые критикуют: попробуйте выяснить реальное положение дел, прежде чем комментировать. Потому что настоящие фанаты всегда будут проявлять уважение», – написал португалец в комментариях в инстаграме под видео Maisfutebol.

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