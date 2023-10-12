Канселу об отказе дать автограф болельщику: «Каждый день одни и те же люди просят автографы и продают их. Настоящие фанаты уважают личное пространство»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Жоау Канселу соцсети Футбол

Жоау Канселу недоволен просьбами фанатов об автографе.

Ранее защитник «Барселоны» подвергся критике после того, как в грубой форме отказал болельщику, попросившему у него автограф возле тренировочной базы клуба.

«Учитывая глупости, которая пишут в комментариях, хочу сказать несколько вещей.

Во-первых, это не фанаты, а 20-летние «дети», которые каждый день ждут меня возле тренировочного центра, когда я гуляю с дочерью в парке или иду на ужин с девушкой.

Во-вторых, они просят автографы на стикерах или футболках, а потом продают их. Это повторяется каждый день одними и теми же людьми. Есть люди, которые не знают, что значит уважать личное пространство.

Обращаюсь к людям, которые критикуют: попробуйте выяснить реальное положение дел, прежде чем комментировать. Потому что настоящие фанаты всегда будут проявлять уважение», – написал португалец в комментариях в инстаграме под видео Maisfutebol.

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11 комментариев

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Роман
рикоберга и гуруфутбола они такие.
+26
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БолельщикСоСтажем
Ответ Футбол_это_жизнь
Вообще не понимаю этой культуры охоты за звездами. Видел десятки звёзд в разных местах ни разу не было желания подбежать сфоткаться тем более отвлекать от отдыха!
Зря, Салтыкова клевая
+13
-1
+12
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Футбол_это_жизнь
Вообще не понимаю этой культуры охоты за звездами. Видел десятки звёзд в разных местах ни разу не было желания подбежать сфоткаться тем более отвлекать от отдыха!
+10
-6
+4
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Obdob
Ответ Роман
рикоберга и гуруфутбола они такие.
так вот что за перспективный стартап, про который ригоберг рассказывал всем на спортсе :)
+5
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a2wai
Ответ ALMANAC
Тотти как-то сказал: «Для нас потратить секунду на фото или роспись ничего не стоят, а для болельщика это воспоминания на всю жизнь»
При этом сам Тотти вряд ли имел в виду ситуацию, когда они и те же люди берут у него автографы чуть ли не каждую неделю.

Да, он сказал правильные вещи, но если к Канселу действительно подходят одни и те же, и занимаются этим ради наживы, то португальца можно понять.
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ALMANAC
Тотти как-то сказал: «Для нас потратить секунду на фото или роспись ничего не стоят, а для болельщика это воспоминания на всю жизнь»
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Under
Ответ Obdob
так вот что за перспективный стартап, про который ригоберг рассказывал всем на спортсе :)
так себе перспектива
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Val Smith
Так может это халтурка Лапорты.
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Noob Saibot
Юзеры спортс это вас тоже касается
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Фауст
Ответ Роман
рикоберга и гуруфутбола они такие.
не, они бы у португальца не взяли. они Гави и Педри, а теперь Ямаля обтирают.
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