Гроссо возглавил «Лион», идущий последним в Лиге 1. Контракт – до конца сезона с опцией продления

Теги Лион Фабио Гроссо лига 1 Франция Футбол

Фабио Гроссо вернулся в «Лион».

Бывший защитник сборной Италии занял пост главного тренера команды, сменив Лорана Блана. Его контракт рассчитан до конца сезона и может быть продлен еще на один год.

Гроссо играл за «Лион» с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Фрозиноне», где он работал с 2021 по 2023 год. Под руководством тренера команда вышла в Серию А. 

После 4 проведенных туров Лиги 1 «Лион» набрал 1 очко и занимает 18-е, последнее, место в турнирной таблице. 

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2 комментария

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funkymonkey
Верим в Фабио.

Хотя я мечтал о Галтье)
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bubareska
Помню его в журнале с наклейками Panini
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