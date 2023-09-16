Гроссо возглавил «Лион», идущий последним в Лиге 1. Контракт – до конца сезона с опцией продления

Фабио Гроссо вернулся в «Лион».

Бывший защитник сборной Италии занял пост главного тренера команды, сменив Лорана Блана. Его контракт рассчитан до конца сезона и может быть продлен еще на один год.

играл за « » с 2007 по 2009 год. Последним клубом в его тренерской карьере был «Фрозиноне», где он работал с 2021 по 2023 год. Под руководством тренера команда вышла в Серию А.

После 4 проведенных туров Лиги 1 «Лион» набрал 1 очко и занимает 18-е, последнее, место в турнирной таблице.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS