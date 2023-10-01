Кубок мира по регби-2023. Австралия сыграет с Португалией, ЮАР против Тонга

Теги сборная Тонга результаты сборная ЮАР сборная Португалии сборная Австралии Кубок мира по регби Регби

1 октября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Групповой этап

Группа C 

Сент-Этьен, Франция

Австралия – Португалия – 18.45

 

Положение в группе: Уэльс – 14 (3), Фиджи – 10 (3), Австралия – 6 (3), Грузия – 3 (3), Португалия – 2 (2).

Группа B 

Марсель, Франция

ЮАР – Тонга – 22.00

  

Положение в группе: Ирландия – 14 (3), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 10 (3), Тонга – 0 (2), Румыния – 0 (3). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий