Кубок мира по регби-2023. Австралия сыграет с Португалией, ЮАР против Тонга
1 октября пройдут очередные матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Групповой этап
Группа C
Сент-Этьен, Франция
Австралия – Португалия – 18.45
Положение в группе: Уэльс – 14 (3), Фиджи – 10 (3), Австралия – 6 (3), Грузия – 3 (3), Португалия – 2 (2).
Группа B
Марсель, Франция
ЮАР – Тонга – 22.00
Положение в группе: Ирландия – 14 (3), ЮАР – 10 (3), Шотландия – 10 (3), Тонга – 0 (2), Румыния – 0 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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