В России завершился первый Всероссийский детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей»
24 сентября 2023 года на территории спортивного городка СК «Лужники» состоялся суперфинал Первого всероссийского детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей».
Мероприятие проходило под эгидой РФС при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и Правительства Москвы. Благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен» – финалист Национальной премии «Наш вклад» – 2022, обладатель статуса «Партнер национальных проектов России» и участник Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
«Чемпионат Победителей» – это турнир, объединяющий неравнодушных людей и именитых спортсменов вокруг идеи поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им возможности самореализации.
В ярком спортивном празднике в «Лужниках» приняли участие восемь команд, которые победили в региональных турнирах, проходивших в течение года. Накануне финала ребята посетили московское дерби Спартак – Динамо в рамках матчей Российской Премьер-Лиги. Юные футболисты вместе с огромным фанатским сообществом смотрели матч одних из лучших команд лиги на «Открытие Банк Арене». Для прохода на стадион дети получили карты болельщика.
На следующий день 8 команд победителей вышли на поле, чтобы принять участие в большом турнире:
1.Команда «Новая Эра» (ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот», г.Рязань) – победители подмосковного регионального этапа;
2.Команда «Олимп» (ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», г. Саранск) – победители мордовского регионального этапа;
3.Команда «Звёзды Прикамья» (ГКУСО ПК ЦПД города Перми «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей») – победители пермского регионального этапа;
4.Команда «Отвага» (КГБУ «Бийский центр помощи детям оставшихся без попечения родителей», г. Бийск) – бронзовый призер алтайского регионального этапа;
5.Команда «Интер-Пугачев» (ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева», г. Саратов) – победители саратовского регионального этапа;
6.Команда «Искра» (ГКУ СО ЦП ДОПР «Искра», г. Сызрань, Самарская область) – победитель самарского регионального этапа;
7.Команда «Молния» (приемные и опекаемые дети, г. Кострома) – победитель костромского регионального этапа;
8.Команда «Новое поколение» (ГКУ ВО «Камешковский детский дом», г. Камешково, Владимирской области) – победитель владимирского регионального этапа.
Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия. К детям с приветственной речью обратились мэтры отечественного тренерского цеха Олег Иванович Романцев и Юрий Павлович Семин, а также обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ПФК ЦСКА Евгений Алдонин и председатель попечительского совета фонда «Ветер Добрых Перемен» Денис Игнатов.
Решающий финальный матч вызывал у всех особый интерес! В упорной борьбе победу одержала команда «Интер-Пугачев»! Со счетом 2-0 была обыграна команда «Новое поколение».
Дети с ограниченными возможностями здоровья сыграли «звездный матч» против звезд советского и российского футбола: Рината Дасаева, Вагиза Хидиятуллина, Евгения Алдонин, Александра Мостового, Алексея Смертина, Дмитрия Булыкина, Дмитрия Кириченко, Алексея Березуцкого, Динияра Билялетдинова, Андрея Каряки и Павла Погребняка.
После завершения «Звездного матча» прошел «Гала-матч», в рамках которого все дети играли в футбол против команды звезд футбола.
В церемонии награждения принял участие мэтр отечественного тренерского цеха, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев и легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов.
В ходе турнира были представлены индивидуальные номинации:
Лучший бомбардир – Роман И.;
Лучший вратарь – Артем Е.;
Лучший новичок – Анна С.;
За волю к победе – Егор М.;
Лучший защитник – Кирилл М.;
За благородство и мужество – Владислав Д.;
Лучший нападающий – Артем Н.;
Номинация за честную игру – Никита К.;
Номинация с командой до конца – Екатерина П.;
Лучший полузащитник – Кирилл К.;
Король пенальти – Сергей А.
Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.
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