Иньеста перейдет в «Эмирейтс» из ОАЭ. 39-летний полузащитник подпишет контракт по схеме «1+1»

Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, во вторник Иньеста подпишет контракт с арабским « » из Рас-эль-Хаймы.

Соглашение экс-полузащитника «Барселоны» с клубом из ОАЭ будет действовать до июня 2024 года, после чего может быть продлено еще на один сезон.

С 2018 года выступал за « » в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.

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