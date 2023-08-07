Иньеста перейдет в «Эмирейтс» из ОАЭ. 39-летний полузащитник подпишет контракт по схеме «1+1»

Теги Эмирейтс высшая лига Япония Виссел Кобе Барселона Андрес Иньеста возможные трансферы высшая лига ОАЭ Футбол

Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, во вторник Иньеста подпишет контракт с арабским «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.

Соглашение экс-полузащитника «Барселоны» с клубом из ОАЭ будет действовать до июня 2024 года, после чего может быть продлено еще на один сезон.

С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.

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28 комментариев

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Иньеста такой:
Бум в Китае - ага, поеду в Японию.
Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял.
+39
0
+39
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Эх, если бы еще и он перешел в Интер Майами...
+20
-2
+18
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Ответ Roman
Я уверен, что Иньеста даже в 30 лет сильнее Гави и Педри
39 это 30?
+13
0
+13
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Ответ Roman
Я уверен, что Иньеста даже в 30 лет сильнее Гави и Педри
Иньеста в 30 лет сильнее всех (в т.ч Гави/Педри вместе взятых), о чем речь?
+7
0
+7
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тот случай когда кажется что Иньеста плохо учил географию и перепутал арабов ))))
+6
0
+6
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Ответ DolJun
странно конечно что так давно поехал с ярмарки, когда условный модрич еще и лч брал в его годы. жаль что сейчас не в майами к месси, чтобы у лапорты окончательно глаз задергался
Так ему контракт огромный дали. Он потом еще кучу лет входил в десятку рейтинга по зарплатам, будучи единственным игроком не играющим в Европе.
+3
0
+3
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Ответ Pigmalion
Иньеста такой: Бум в Китае - ага, поеду в Японию. Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял.
Это у него со времен: Все считают крутыми атакующих полузащитников, которые раздают много голевых передач , быстро бегают и физически сильны -- ага, все понял
+2
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+2
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Ответ ScaryClown//1
точно могу сказать что Иньеста в 39 сильнее чем Модрич в 31 и Кросс в 30.
Какая чушь)
+2
0
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великий иллюзионист ещё попылит
+2
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Ответ Pigmalion
Иньеста такой: Бум в Китае - ага, поеду в Японию. Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял.
рядышком
+1
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Ответ Сергей Орлов
Какая чушь)
это природа
+1
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Ответ Roman
Я уверен, что Иньеста даже в 30 лет сильнее Гави и Педри
точно могу сказать что Иньеста в 39 сильнее чем Модрич в 31 и Кросс в 30.
+3
-2
+1
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Видимо руководство Интер Майами поняло, что барселонской троицы достаточно, чтобы разрывать всех в США, зачем платить больше)
А так жаль, конечно, думаю Андрес был бы очень рад воссоединиться с товарищами под конец своей великолепной карьеры
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Не угомониться все
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Рано ушёл из Барсы, ещё пару сезонов мог с Месси пошуметь в Европе.
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Через год ему бы еще в Штатах поиграть, вот будет футбольное межконтинентальное путешествие
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Последний из могикан
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Ответ DolJun
странно конечно что так давно поехал с ярмарки, когда условный модрич еще и лч брал в его годы. жаль что сейчас не в майами к месси, чтобы у лапорты окончательно глаз задергался
Иньеста про красоту а модрич про работу над собой
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спортс почему Эмирейтс отмечен как стадион? он в стадион перешёл?
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Ответ DolJun
и самое примечательное что никто не осуждал. тот же модрич вон в 50 не поехал за длинным шекелем, а иньеста даже сейчас ради красоты в дюсш-лиге не может в майами на сезон скататься.
Так может не предлагают контракт ему? Все слухи про Иньесту резко появились и так же резко закончились.
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Ответ Михаил Зюбин
Рано ушёл из Барсы, ещё пару сезонов мог с Месси пошуметь в Европе.
Да и щас он мог спокойно в ла лиге играть за средний клуб. Наверно просто решил пока здоровье есть, заработать много денег, так как он все выиграл все трофеи которые возможно, забил в финале чм самый важный гол в карьере футболиста, мотивации больше нет никакой у него играть больше, только деньги уже мотивируют его
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Ответ savik-A.M.
тот случай когда кажется что Иньеста плохо учил географию и перепутал арабов ))))
Зато Иньеста хорошо учил экономику)

У ОАЭ самый большой ( по капиталу) инвестиционный фонд в арабском мире, довольно существенно превышающий размеры фондов Катара и Саудитов, которые вкладываются сейчас в футболе.
И этот фонд тоже вкладывается в спорт)
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Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Видимо руководство Интер Майами поняло, что барселонской троицы достаточно, чтобы разрывать всех в США, зачем платить больше) А так жаль, конечно, думаю Андрес был бы очень рад воссоединиться с товарищами под конец своей великолепной карьеры
У них больше не было слотов до игроков с зп выше лимита
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