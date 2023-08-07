Иньеста перейдет в «Эмирейтс» из ОАЭ. 39-летний полузащитник подпишет контракт по схеме «1+1»
Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, во вторник Иньеста подпишет контракт с арабским «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.
Соглашение экс-полузащитника «Барселоны» с клубом из ОАЭ будет действовать до июня 2024 года, после чего может быть продлено еще на один сезон.
С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. Подробная статистика 39-летнего полузащитника доступна здесь.
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Бум в Китае - ага, поеду в Японию.
Бум в Саудовской Аравии - ага, все понял.
А так жаль, конечно, думаю Андрес был бы очень рад воссоединиться с товарищами под конец своей великолепной карьеры
У ОАЭ самый большой ( по капиталу) инвестиционный фонд в арабском мире, довольно существенно превышающий размеры фондов Катара и Саудитов, которые вкладываются сейчас в футболе.
И этот фонд тоже вкладывается в спорт)