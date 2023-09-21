«Бавария» до 35 матчей продлила серию без поражений в группе ЛЧ, выиграв 14 встреч подряд – это рекорды

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«Бавария» не проигрывает 35 игр подряд на групповой стадии Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб продлил серию после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:3) в первом туре Лиги чемпионов.

Немецкая команда не уступает 35 матчей подряд в групповой стадии – это рекорд турнира, а также одержала 14 побед подряд на групповом этапе, что также является рекордом Лиги чемпионов.

В прошлый раз «Баварию» обыгрывали на групповой стадии в 2017 году – это сделал «ПСЖ».

С тех пор у немецкого клуба 32 победы и 3 ничьих.

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7 комментариев

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Геннадий Тимченко
выходит ПСЖ побеждал Баварию последний раз ещё до прихода Месси и Мбаппе🤦
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Artuom Batishev
Ответ Геннадий Тимченко
выходит ПСЖ побеждал Баварию последний раз ещё до прихода Месси и Мбаппе🤦
Мбаппе был уже. Как раз первый сезон в ПСЖ. И в том матче играл, вроде даже ассист у него.
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Уставший Фергюсон
Немецкий монстр
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Velirpa
это все круто, но Баварии нужен кубок.
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Штаны Габора Кирая
Потому что в группах соперники слишком слабые. Постоянно какие-то Виктории, Динамо, та же Барселона.
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Геннадий Тимченко
Ответ Artuom Batishev
Мбаппе был уже. Как раз первый сезон в ПСЖ. И в том матче играл, вроде даже ассист у него.
да, недосмотрел я🤦передачу голевую он сделал Кавани
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