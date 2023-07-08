Агапов избежал тяжелой травмы. У защитника ЦСКА повреждение наружной боковой связки колена

ЦСКА сообщил, что Илья Агапов избежал серьезной травмы.

Напомним, защитник армейцев травмировал колено в матче с «Динамо» в рамках BetBoom Братского Кубка (0:5).

« прошел первичное обследование, которое показало – худшие опасения не оправдались, защитник избежал тяжелой травмы. При этом у футболиста диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии», – говорится в заявлении ЦСКА.

Агапов перешел в из «Пари НН» этой зимой. Он провел 3 матча за армейцев во всех турнирах.