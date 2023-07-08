Агапов избежал тяжелой травмы. У защитника ЦСКА повреждение наружной боковой связки колена

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Илья Агапов Футбол

ЦСКА сообщил, что Илья Агапов избежал серьезной травмы.

Напомним, защитник армейцев травмировал колено в матче с «Динамо» в рамках BetBoom Братского Кубка (0:5). 

«Илья Агапов прошел первичное обследование, которое показало – худшие опасения не оправдались, защитник избежал тяжелой травмы. При этом у футболиста диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии», – говорится в заявлении ЦСКА. 

Агапов перешел в ЦСКА из «Пари НН» этой зимой. Он провел 3 матча за армейцев во всех турнирах.

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8 комментариев

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argentina10
ну и хорошо, скорейшего выздоровления парню и выход на поле....в принципе спокойнее стало, когда он на своих двоих с поля вышел..
да как бы завтра игра не закончилась, все равно все Динамики ждут только победы за суперкубок, очень за братов болеть буду..
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Иван Вахов
Ответ Любитель побеждать
Центрзащ с ростом ниже 180 это вообще что?
Это ты сейчас про кого?)
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Павел Иванов
Ответ Любитель побеждать
Центрзащ с ростом ниже 180 это вообще что?
В Википедии написано, что рост 192. Визуально тоже кажется, что он дылда.
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Любитель побеждать
Центрзащ с ростом ниже 180 это вообще что?
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GadyaCSKA
Поэтому, никому не нужны эти товарники , только травмы .
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Mihmesh35
Ответ Любитель побеждать
Центрзащ с ростом ниже 180 это вообще что?
Чемпион мира Франко Барези
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