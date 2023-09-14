ЦСКА отдал Носкова в аренду ульяновской «Волге»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Первая лига Волга Ульяновск Егор Носков Футбол

ЦСКА отдал молодого защитника в аренду ульяновской «Волге».

Егор Носков будет играть за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона-2023/24.

Перед уходом 20-летний защитник продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

За основную команду армейцев футболист дебютировал в марте 2023 года, а в сумме провел 7 матчей. Его статистика – здесь.

Изображение: vk.com/fculvolga

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21 комментарий

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Рома Политов
Фух, и так перебор с левыми защитниками, хоть от одного избавились. Осталось найти куда Рядно пристроить
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Никита Марков
-4 за международную паузу, сильно..
+7
-1
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Николай Берзин
А не пора ли продать весь ЦСКА каким-нибудь арабским шейхам? А то нищебродская, жлобская трансферная политика руководства уже всем поперёк встала.
+4
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Ashnoet
Мало того, что играть некем, так еще и резерва уже нет. У нас есть стратегия, и мы ее придерживаемся?
+4
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Ибн Хоттабыч
Такое ощущение, что Орешкин вместе с ВЭБ решили просто уничтожить ЦСКА. объяснений происходящему просто не находится. Ну, а когда валят всё на Федотова я не согласен. Не решает он там ничего, как и великому сожалению, и Гинер сейчас.
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podolsk_001
Ответ Мадибек Ахметов
Нет ну Рядно хоть пользу приносит, голы забивает
Это рофл, вы че завелись
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
опять распродажа
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rarog
Надеюсь когда у этого футболиста родится сын, он назовет его Запах
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Islam Gasanov
Обычно сначала усиляются и берут игроков на проблемные позиции,а потом раздают по арендам или на продажу лишних игроков. Так по крайней мере делают профессионалы и адекватное руководство,что делает наше армейское руководство.... тут приличных слов не найдёшь чтобы описать это
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ericssons
Ответ Рома Политов
Фух, и так перебор с левыми защитниками, хоть от одного избавились. Осталось найти куда Рядно пристроить
Я не думаю что Рядно левый защитник. Думаю всё таки станет центральным, ибо нет у него скорости, юркости, техники для того, чтобы быть классным левым защитником. И плюс он еще растёт.
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Мадибек Ахметов
Ответ Рома Политов
Фух, и так перебор с левыми защитниками, хоть от одного избавились. Осталось найти куда Рядно пристроить
Нет ну Рядно хоть пользу приносит, голы забивает
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Анатолий Хомич
Мы что там должны всем что- ли?
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DancePunk
Админы, Волга из Первой Лиги вылетела)
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bbbereggg@gmail.com
Волга только во второй лиге ))
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Виталий Аросланов
Сорри за баян, но это лучшее наше трансферное окно 😁😭
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Эдуард Суровый
Удачи
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Рио Рио
Волга играет во второй лиге.
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Олег Носов
Да уж нет слов одни эмоции. Надо срочно Федотова продавать.
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Брэд Либил
Это здорово.
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ramoncarlos
Поставлена задача избавиться от всех левшей в команде.
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