ЦСКА отдал Носкова в аренду ульяновской «Волге»

ЦСКА отдал молодого защитника в аренду ульяновской «Волге».

будет играть за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона-2023/24.

Перед уходом 20-летний защитник продлил контракт с до 2026 года.

За основную команду армейцев футболист дебютировал в марте 2023 года, а в сумме провел 7 матчей. Его статистика – здесь.

Изображение: vk.com/fculvolga

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