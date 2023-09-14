ЦСКА отдал Носкова в аренду ульяновской «Волге»
ЦСКА отдал молодого защитника в аренду ульяновской «Волге».
Егор Носков будет играть за клуб Мелбет Первой лиги до конца сезона-2023/24.
Перед уходом 20-летний защитник продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.
За основную команду армейцев футболист дебютировал в марте 2023 года, а в сумме провел 7 матчей. Его статистика – здесь.
Изображение: vk.com/fculvolga
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