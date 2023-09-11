В рамках шестого тура чемпионата Саудовской Аравии сыграют «Аль-Хилаль» — «Аль-Рияд». Игра пройдет 15 сентября в Эр-Рияде на поле стадиона имени Короля Фахда. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита матча. «Аль-Хилаль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии и пока не проигрывает в турнире. Гости находятся рядом с зоной понижения в классе. Неймар пока не дебютировал за «Аль-Хилаль», но у бразильца есть серьезные конкуренты, которые уже забили по 4 гола в чемпионате, включая экс-зенитовца Малкома.

Ранее команды не встречались в рамках чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом сезоне «Аль-Рияд» выступал в Первом дивизионе, где занял четвертое место и получил повышение в классе.

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Рекомендованная ставка: победа «Аль-Хиляля», ИТБ1,5 «Аль-Хиляля», победа «Аль-Хиляля» с форой -1,5, ТБ2,5.

Аль-Хилаль

В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» одержал гостевую волевую победу над «Аль-Иттихадом», за который отличился Карим Бензема. Гости дважды уступали в счете 0:1 и 1:3, но в итоге победили 4:3. «Аль-Иттихад» трижды забил в первом тайме. Хет-трик за гостей оформил Александр Митрович, забив один мяч с пенальти. Победный гол на счету Салема Аль-Досари на 71 минуте.

В пяти играх чемпионата у команды всего одна потеря очков. «Аль-Хилаль» сыграл вничью с «Аль-Фейхой» на домашней арене. В остальных встречах победы. В каждой из победных игр команда забивала как минимум дважды. В турнирной таблице «Аль-Хилаль» на первом месте с 13 очками. Разница голов 14:5. Столько же очков у «Аль-Таавуна». Больше хозяев забил только «Аль-Иттихад» — 15 мячей.

Результаты «Аль-Хиляля» в пяти играх:

Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Хилаль» 3:4;

Про-Лига, «Аль-Хилаль» — «Аль-Иттифак» 2:0;

Про-Лига, «Аль-Раед» — «Аль-Хилаль» 0:4;

Про-Лига, «Аль-Хилаль» — «Аль-Фейха» 1:1;

Про-Лига, «Абха» — «Аль-Хилаль» 1:3.

На дистанции в 10 официальных игр у команды семь побед, ничья и два поражения. Разница голов 25:13. На домашней арене у команды пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 18:14.

Интересные статистические факты по игре «Аль-Хиляля»:

По 4 гола в чемпионате на счету Александра Митровича, Малкома и Салема Аль-Досари;

Малком и Митрович самые результативные игроки команды с показателем 4+1;

«Аль-Хилаль» не забивает более двух мячей в 10 из 12 домашних встречах в чемпионате;

Не более 4 голов забивается в 18 из 19 домашних играх «Аль-Хиляля» в чемпионате;

«Аль-Хилаль» забивает в первом тайме в 5 матчах;

«Аль-Хилаль» забивает последней в пяти играх.

В сезоне 2022/2023 команда заняла третье место в чемпионате Саудовской Аравии.

Прогноз на матч Аль-Охдуд – Аль-Иттихад

Аль-Рияд

«Аль-Рияд» продлил серию поражений до трех игр. В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии команда дома уступила «Аль-Охдуду». Домашнее поражение 0:1. Единственный мяч был забит во втором тайме. На 55 минуте отличился Леандр Тавамба.

В текущем чемпионате команда проигрывает уже в трех турах. На старте турнира были домашняя победа над «Аль-Вахдой» и гостевая ничья с «Дхамком». Пока это единственные очки в турнире. В турнирной таблице Саудовской Про-лиги команда на 15 месте с 4 очками. Разница голов 3:10. От зоны вылета «Аль-Рияд» отделяет всего одно очко и одно место. «Аль-Рияд» в группе самых нерезультативных команд. Только у «Аль-Таи» меньше забитых мячей — 2.

Результаты «Аль-Рияда» в пяти последних встречах:

Про-Лига, «Аль-Рияд» — «Аль-Охдуд» 0:1;

Про-Лига, «Аль-Раед» — «Аль-Рияд» 3:0;

Про-Лига, «Аль-Рияд» — «Аль-Иттихад» 0:4;

Про-Лига, «Дхамк» — «Аль-Рияд» 2:2;

Про-Лига, «Аль-Рияд» — «Аль-Вахда» 1:0.

В 10 официальных матчах у команды три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 10:17. На выезде у «Аль-Рияда» семь побед, две ничьи и поражение. Разница голов 18:9.

Интересные статические факты по игре «Аль-Рияда»:

Самые результативные игроки команды Салех Аль Аббас с показателем 2+1 и Ноуледж Мусона с 1+1;

«Аль-Рияд» не забивает в трех матчах кряду;

«Аль-Рияд» пропускает последней в 4 играх;

«Аль-Рияд» пропускает во втором тайме в 4 встречах;

«Аль-Рияд» пропускает более гола в 3 из 4 играх чемпионата.

В сезоне 2022/2023 команда заняла четвертое место в Первом дивизионе.

Коэффициенты букмекеров на матч Саудовской Про-Лиги Аль-Хилаль — Аль-Рияд

Действующий лидер чемпионата и прошлогодний бронзовый призер получил статус явного фаворита в игре с дебютантом Про-Лиги. «Аль-Рияд» проиграл три последние матча в чемпионате.

Коэффициенты на матч «Аль-Хилаль» — «Аль-Рияд» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Аль-Хиляля» — 1,14;

Ничья — 7,97;

Победа «Аль-Рияда» — 13,62;

ТБ2,5 — 1,45;

ТМ2,5 —2,56;

«Обе забьют — да» — 2,40;

«Обе забьют — нет» — 1,50.

После третьего места в прошлом сезоне «Аль-Хилаль» провел мощную трансферную кампанию. Команда укрепила все линии. В нападение подписали МИтровича, Малкома и Неймара. Линию полузащиты усилил Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. В центр обороны купили Калиду Кулибали, а место первого номера получил звезда марокканской сборной и «Севильи» Яссин Буку. Тренирует команду опытный португалец Жорже Жезуш. У столь сильного коллектива не возникнет проблем в игре с аутсайдером и дебютантом Про-Лиги. Основная ставка на матч победа «Аль-Хиляля» с форой -1,5 и ТБ3. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,44 и 1,68 на эти исходы.

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