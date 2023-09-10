Митрович забил 3 гола за тайм с Литвой. У форварда «Аль-Хилаля» два хет-трика в последних 3 играх

Теги Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия сборная Литвы по футболу Аль-Хилаль квалификация Евро-2024 Александар Митрович Футбол

Александар Митрович трижды забил Литве в матче квалификации Евро-2024.

Форвард сборной Сербии отправил мяч в сетку на 21-й, 32-й и 43-й минутах.

У Митровича второй хет-трик за последние три игры. Первый был оформлен 1 сентября в игре «Аль-Хилаля» с «Аль-Иттихадом» (4:3).

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Копатель морей
У Литвы новый король
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Владимир Владимирович
Форвард из той серии, которые расцветают к 30 годам, Лука Тони вообще блистал после 30 лет. И в АПЛ в прошлом сезоне 14 голов забил, а в этом сезоне ещё мощней выглядит, хотя к 28 годам уже забил за Сербию 52 гола, и 124 гола за Фулхэм, вот такой пахарь настырный нужен Челси, а не всякие Энцо Фернандесы или Мудрики
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Владимир Владимирович
Ответ Чёрный тюльпан
Это не игрок, который расцветает к 30-ти, а игрок, который может себя проявить только в посредственных командах. Такие игроки на протяжении всей истории были и не только в футболе, эдакие "первые парни на деревне". В клубе с давлением Митрович не вывозит, поэтому его и в большие клубы не звали. Вон Ньюкасл вроде при Эшли барахтался в середине, а порой и рядом с подвалом, болельщики слюной брызгали, в том числе и на покупаемых игроков, и серб по итогу не сдюжил там. Аналогичное можно сказать и про того же Алле, который только в тепличных условиях отличные цифры для бомбардира имел, а в ВХЮ провалился да и сейчас в БД не ахти, но тут хотя на рак списать всё можно.
Это всё понятно. Но видно же не вооруженным глазом что Митрович прибавил, он сейчас в любом топ клубе не затерялся бы, в сто раз лучше всяких Ферранов
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Владимир Владимирович
Ответ AnMe
Сейчас бы Энцо называть плохим трансфером и ставить в один ряд с бесполезным Мудриком 🤡 не смотри футбол, не твое
Этот эмодзи тебе больше подходит, аналитик блин. Что то не видно чтобы твой Энцо выделялся
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