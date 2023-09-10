Митрович забил 3 гола за тайм с Литвой. У форварда «Аль-Хилаля» два хет-трика в последних 3 играх

Александар Митрович трижды забил Литве в матче квалификации Евро-2024.

Форвард сборной отправил мяч в сетку на 21-й, 32-й и 43-й минутах.

У Митровича второй хет-трик за последние три игры. Первый был оформлен 1 сентября в игре « » с «Аль-Иттихадом» (4:3).

Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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